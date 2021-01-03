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6 января 2021 - Рождественский сочельник

23:30 03.01.2021 Фото: pxhere.com
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Вечер 6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «коляды». На Руси же этот праздник был особенно любим.

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Вечер 6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества.

Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений за Богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Главное кулинарное событие Рождества — это ужин в сочельник. На Руси в канун Рождества люди обязательно клали на стол пучок свежего сена — в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем двенадцать блюд — по числу апостолов — и все блюда были постными.

С наступлением 7 января на стол разрешалось ставить и мясные блюда.

Источник: calend.ru

на Руси рождественский сочельник традиции
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