Когда конец Рождественского поста в 2021 году

В 2021 году, как и каждый год, последним его днем будет 6 января, Сочельник.

Пост—важная часть христианской жизни

Рождественский пост — самый продолжительный, и во время него верующие отказывают себе во многом ради очищения душ от негатива. Его завершение ознаменуется одним из самых важных православных праздников.

Изначально Рождественский пост длился всего неделю, однако с 1166 года было указано хранить пост до самого празднования Рождества. Этот сорокадневный период — время молитв, которые помогают православным верующим очищать души от негатива и стремиться к свету.

Последний в году пост начинается 28 ноября, и с этого дня верующие отказываются от увеселительных мероприятий, продуктов животного происхождения и соблюдают чистоту души. Эксперты уже писали о том, как именно нужно питаться во время Рождественского поста, чтобы ненароком не нарушить предписаний церкви, однако при составлении меню стоит учитывать состояние здоровья, чтобы исключить неприятности. Пост — это не диета, а лишь способ побороть искушения, которые, как известно, идут от лукавого.

В православном мире Новый год отмечают скромно, ведь ограничения в это время еще имеют силу, и в полной мере верующие насладятся праздником лишь после окончания Рождественского поста. В 2021 году, как и каждый год, последним его днем будет 6 января, Сочельник. В этот день молятся Небесам и воздерживаются от приема пищи вплоть до вечера, до тех пор, пока на небе не появится первая звезда. После окончания Рождественского поста люди готовы встретить светлый праздник Рождества.

Источник: www.dailyhoro.ru