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Хаос в сердце туманности: звезды Ориона в виде радуги из точек показало NASA

21:30 03.01.2021 Фото: NASA
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Вместе два телескопа демонстрируют богатые углеродом молекулы в космическом облаке этой фабрики звездообразования, расположенной на расстоянии 1500 световых лет.

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Фото с телескопа

На этом составном изображении туманности Ориона, полученном с помощью космического телескопа Хаббл и космического телескопа Спитцера, газообразные завихрения водорода, серы и углеводородов являются колыбелью группы молодых звезд . Вместе два телескопа демонстрируют богатые углеродом молекулы в космическом облаке этой фабрики звездообразования, расположенной на расстоянии 1500 световых лет.

Изображение Хаббла в ультрафиолете и видимом свете показывает водород и серу, которые были нагреты и ионизированы интенсивным ультрафиолетовым излучением массивных звезд, известных под общим названием «трапеция». Между тем, инфракрасный снимок Спитцера показывает богатые углеродом молекулы в облаке. Вместе телескопы показывают звезды Ориона в виде радуги из точек, разбросанных по всему изображению.

Источник: NASA

космос молекулы телескоп фото хаббл NASA
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