Хаос в сердце туманности: звезды Ориона в виде радуги из точек показало NASA

Вместе два телескопа демонстрируют богатые углеродом молекулы в космическом облаке этой фабрики звездообразования, расположенной на расстоянии 1500 световых лет.

Фото с телескопа

На этом составном изображении туманности Ориона, полученном с помощью космического телескопа Хаббл и космического телескопа Спитцера, газообразные завихрения водорода, серы и углеводородов являются колыбелью группы молодых звезд . Вместе два телескопа демонстрируют богатые углеродом молекулы в космическом облаке этой фабрики звездообразования, расположенной на расстоянии 1500 световых лет.

Изображение Хаббла в ультрафиолете и видимом свете показывает водород и серу, которые были нагреты и ионизированы интенсивным ультрафиолетовым излучением массивных звезд, известных под общим названием «трапеция». Между тем, инфракрасный снимок Спитцера показывает богатые углеродом молекулы в облаке. Вместе телескопы показывают звезды Ориона в виде радуги из точек, разбросанных по всему изображению.

Источник: NASA