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Ждать ли ослабления лютых морозов 3 января 2021 в Бердске: Что обещают синоптики

08:29 03.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На ближайшие дни прогнозируют аномально холодную погоду с температурой ниже -40 градусов.

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Из-за лютого холода на улицах Бердска мало людей

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный 0-5 м/с.

Температура воздуха ночью -38, -43°С, местами -32, -37°С, днём -28, -33°С, местами до -38°С.

В Бердске 3 января днем столбик термометра не поднимется выше отметки -29. Будет тихо и солнечно. Ночью - до 34 градусов мороза.

Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, 3-6 января 2021 года  в регионе ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35°С и ниже, местами сильные морозы -40°С и ниже.

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