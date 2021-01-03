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Новых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 3 января в Бердске: Сколько, назвал оперштаб

10:13 03.01.2021 Фото: Nso.ru
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Число выздоровевших бердчан по-прежнему меньше количества заболевших. Кроме того, под наблюдением находятся еще 327 человек.

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63 теста на коронавирус взяли у бердчан за последние сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 3 января в Бердске: Сколько, назвал оперштабСервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса заработал на ГосуслугахЕщё 1026 новостей

По данным оперативного штаба, на 3 января 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 327 жителей города. Из них 51 ребенок.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1001 пациент. За последние сутки взяли анализы на коронавирусную инфекцию у 63 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На воскресенье, 3 января, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1076 случаев заболевания коронавирусом.

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