Новых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 3 января в Бердске: Сколько, назвал оперштаб

Число выздоровевших бердчан по-прежнему меньше количества заболевших. Кроме того, под наблюдением находятся еще 327 человек.

63 теста на коронавирус взяли у бердчан за последние сутки

По данным оперативного штаба, на 3 января 2021 года в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 327 жителей города. Из них 51 ребенок.

Выздоровел и выписан за все врем пандемии 1001 пациент. За последние сутки взяли анализы на коронавирусную инфекцию у 63 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На воскресенье, 3 января, выявили 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1076 случаев заболевания коронавирусом.