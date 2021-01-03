Павел Глоба - гороскоп на сегодня 3 января 2021 года

Действовать нужно смело следуя своему внутреннему чутью. Промедления и пустые мечтания сведут к нулю шанс преуспеть

Астролог Павел Глоба советует в гороскопе на 3 января 2021 года употребить энергию, дарованную звёздами на благие действия. Активные дела, анализ мыслей, решение финансовых вопросов ждут многих знаков зодиака. Действовать нужно смело следуя своему внутреннему чутью. Промедления и пустые мечтания сведут к нулю шанс преуспеть.

Гороскоп на 3 января для знаков стихии Огня

Овен

Для Овнов в данный день акцент важно сделать на том, что уже достигнуто. Тормозиться в работе нельзя. Держать темп и постепенно двигаться к цели – главная задача дня для этого знака зодиака. Удачными окажутся и действия по достижению договоренностей в деловой сфере. Для любовных отношений время не очень благоприятное.

Лев

Работа не принесёт желаемых результатов, но нужно хотя бы сделать её более интересной, чтоб окончательно не испортить настроение. Женщины будут чаще мужчин чувствовать упадок сил и недомогание, а мужчины могут проявить такую щедрость, которая до конца месяца заставит их считать копейки в кошельке. Положительными тенденциями дня будет отличный шанс избавиться от вредных привычек.

Стрелец

Звёзды заряжают этот знак мощной энергетикой. Использовать её нужно в правильном направлении. Развитие своих талантов, научные познания – эти области деятельности будут самыми успешными. А вот эмоции надо сдерживать: как позитивные, так и негативные. Слишком бурное проявление чувств может сказаться на здоровье.

Гороскоп на 3 января для знаков стихии Земли

Телец

Этот знак наполнен живительной энергией, все дела дня решатся с лёгкостью. К неординарным ситуациям астролог советует относиться с юмором. Возможны перспективные предложения, заманчивые и обещающие хороший доход. Но не всё так просто. По крайней мере, сразу соглашаться не рекомендуется. Рационализм Тельца и его мудрость помогут выбрать правильное решение.

Дева

Не стоит приступать к реализации намеченных дел незамедлительно. Тем более, что в первой половине дня возможны обострения хронических заболеваний. Астролог не рекомендует совершать крупные покупки. Возможны и конфликты, которые Девы могут спровоцировать своими едкими замечаниями и придирками. Для равновесия нервной системы желательно углубиться в изучение возможностей по осуществлению давнишней мечты.

Козерог

У Козерогов не слишком активный день. Но звёзды благоприятствуют началу осуществления проекта, к которому этот знак не мог приступить раньше. Однако это дело не одного дня. Моральных сил, энергии и финансов понадобится немало. И при всей своей непоколебимости Козерогу в данный день стоит проявлять больше гибкости.

Гороскоп на 3 января для знаков стихии Воздуха

Близнецы

У Близнецов появятся хорошие перспективы в работе. Но сначала надо завершить всё, что было начато ранее. Заниматься разноплановыми делами одновременно не получится. Астролог предупреждает и о риске получения травм, начале заболевания. Отнестись к своему здоровью надо бдительно.

Весы

Возможно этому знаку начало дня покажется трудным: нерешительность и лень будут одолевать его. Но сумев победить эти тенденции, Весы добьются многого. Хорошо будут удаваться различного рода переговоры. Осмотрительные представители этого знака не должны забывать о тактичности и гибкости в общении.

Водолей

Не всё гладко будет у Водолея. В отношениях со второй половинкой могут возникать недоразумения. И если из сразу же их не «разрулить», то дело может обернуться конфликтами. На работе также могут быть нападки от коллег и начальства, от которых придётся отбиваться вескими доводами, отстаивая своё мнение. Астролог рекомендует делать это с уверенностью, но не переходя на повышенный тон.

Гороскоп на 3 января для знаков стихии Воды

Рак

У Раков будет полно идей и замыслов, которые не стоит сразу воплощать в жизнь. Они все потребуют тщательной доработки. И хотя семья не слишком поддержит Раков, советы единомышленников и друзей помогут избежать ошибок. Одиноким представителям этого знака представится возможность свои романтические отношения перевести в новый уровень.

Скорпион

Для Скорпиона важно 3 января сосредоточиться на наиболее важных делах. Неожиданная встреча с влиятельным человеком может существенно повлиять на дальнейшую судьбу. Не исключено, что поступят заманчивые деловые предложения. Но прежде, чем принимать решение нужно оценить все возможные риски.

Рыбы

Рыбы обладают особым магнетизмом в этот день. Они способны убеждать, уговаривать окружающих. Представители этого знака чувствуют свою внутреннюю правоту, могут предвидеть некоторые события. Им доверяют. Поэтому недостатка во внимании и общении у них не будет. Но некоторые их идеи всё же заслуживают более трезвого расчёта.

Источник: https://www.rsute.ru/