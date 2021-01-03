Гадания и запреты на 3 января Прокопьев день 2021: можно ли работать и что необходимо сделать

Народный праздник Прокопьев день отмечается 3 января: в церковном календаре это день памяти христианского юродивого Святого Прокопия Вятского

В миру блаженный Прокопий известен под именем Прокопия Плушкова. Sputnik Грузия рассказывает о традициях праздника и приметах, связанным с ним.

Житие

Родился Прокопий в крестьянской семье в деревне Корякинской недалеко от города Хлынова в 1578 г. С раннего возраста Прокопий отличался благочестием и усердием. Родители часто брали с собой сына в поле, где однажды с ним случилась беда.

По преданию, в возрасте 12 лет Прокопий попал под удар молнии. Мальчик испытал шок, что сильно повлияло не его ум. Родители отвезли его на лечение в Успенский монастырь к преподобному Трифону, который окропил его святой водой и силой молитвы исцелил.

Вскоре Прокопий по благословению родителей перебрался в город Слободской, где в течение трех лет жил и помогал отцу Иллариону в церкви Святой Екатерины.

Когда Прокопию исполнилось 20, его хотели женить, но он тайно ушел в город Хлынов и принял на себя подвиг юродства, который нес до самой смерти. Христа ради он терпел голод, холод, насмешки и злобу.

Уже в юности Прокопий обладал даром предсказания — предугадывал болезни и выздоровления, предупреждал о пожарах и даже назвал день своей смерти. За эту способность люди стали чтить его как Святого.

Прокопий блаженно почил 21 декабря (3 января по новому стилю) 1627 г. и был погребен в монастыре преподобного Трифона с северной стороны Успенского храма.

Почитание Святого блаженного Прокопия началось уже вскоре после его кончины, но особую известность приобрело после того, как 3 марта 1666 г. по его молитвам и молитвам преподобного Трифона Господь подал исцеление жительнице Слободского уезда Марфе, долгое время страдавшей от тяжелого недуга — накануне Святые явились женщине в видении и обещали ей выздоровление.

В конце XVII века было составлено житие Прокопия.

Традиции, обычаи, приметы

На Руси крестьяне этот праздник называли также Полукормом, так как к этому дню расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота. В Прокопьев день крестьяне, по традиции, проверяли хлева, овины и делали оценку, хватит ли запасов сена и соломы до наступления тепла.

Также было принято ворошить зерно и гонять мышей. Хозяин шел в амбар, перелопачивал все, проверяя, не завелись ли мыши. Заделывал дыры в больших деревянных ларях, где хранилось запасы, чтобы туда грызуны не залезли.

По обычаю, закончив работу, мужик прислушивался к ларям, загадывая о грядущем лете. Прикладывал ухо к ларю и слушал, если оттуда раздавалось гудение, то оно предвещало ненастное лето. Выходя из амбара, хозяин, по традиции, ломал лучины и клал обломки крест-накрест поверх зерна, тем самым отпугивая нечисть от запасов.

Много примет связано с этим днем, в том числе и с погодой, в приметы на селе верят и сегодня.

Люди поговаривают: пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает.

Если вороны и галки большими стаями летали над деревьями — быть скорому снегу, а если садятся на землю, то быть оттепели.

Если в первый месяц года эхо далеко слышится — морозы крепчать будут. Утренняя зорька быстро гаснет — погода будет холодная, без осадков.

Еще одна примета: ветер меняет направление по часовой стрелке — к облачной и относительно теплой для января погоде. Устойчивое ослабление мороза — к пасмурной и снежной погоде.

Чтобы быть здоровыми в наступившем году, умываться, по традиции, следует со словами: "Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется".

Тому, кто должен идти в суд, по обычаю, перед выходом из дому следует сказать: "Не судима Святая Троица, не судимо третье число, не судимо и мое чело".

С этим днем связан и ряд запретов. В частности, по традиции, нельзя поднимать с земли то, что обронил другой человек, клясться или обещать выполнить что-либо.

Нельзя также подглядывать в щелку или замочную скважину – будут болеть глаза, подслушивать – к потере слуха.

Гадания

В Прокопьев день девушки, по обычаю, не выходили из дому. С самого раннего утра по славянским обычаям полагалось идти в овин, и надо было мести полы. Чем больше наметут — тем больше счастья привалит.

Из зерна толкли муку, пекли постный блин и варили кисель. Причем надо было все эти действия выполнять в полной тишине и загадывать желание. Обычно оно сбывалось.

3 января также, по традиции, гадают на картофеле. Следует наугад достать из мешка три картофелины и разрезать их пополам. Если все три клубня имеют внутри изъян или гниль – к тяжелой болезни. Если из трех гнилые только две – по примете, разлад в семье. Если же только одна гнилая, то это примета денежных потерь.

Если же в картофелине обнаружится живой червь — к скорой смерти. Если все три внутри чистые и без изъяна, радуйтесь – это к долгой и хорошей жизни.

Именины отмечают — Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокоп, Сергей, Ульяна, Филарет.