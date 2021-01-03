Путин не считает себя царем: Он работает каждый день, а не царствует

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем. Об этом он рассказал в интервью проекту ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем.
«Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало», — пояснил российский лидер, добавив, что он работает каждый день, а не царствует.
Кроме того, по словам президента, ему «даже в голову не приходило», что его пребывание у власти может затянуться на такое время. Владимир Путин занимает руководящие государственные посты уже 20 лет.
По данным опроса исследовательской компании «Институт социального маркетинга» («Инсомар»), 57 процентов россиян допускают, что проголосуют за Владимира Путина, если на следующих выборах президента России в 2024 году он вновь выдвинет свою кандидатуру. Однако уточняется, что для этого пока необходимо получить разрешение Конституционного суда.
10 марта Валентина Терешкова на заседании Госдумы предложила снять ограничения президентских сроков Владимира Путина после принятия поправок к Конституции, объяснив это необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире». Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит Основному закону страны.
В своем блоге на Эхе Москвы адвокат Владимир Осин привел данные о том, сколько обходятся бюджету содержание Конституционного суда, а также президента страны — в сравнении с затратами на обычных граждан.
Оказывается, в 2018 году для того, чтобы глава страны полноценно функционировал, выделялись деньги из бюджета в сумме 15,945 миллиарда рублей. Эти же данные были указаны в новостях федеральных информагенств. В 2019 году Путин, его содержание и содержание его аппарата обойдутся России в 15,969 миллиарда рублей. На 2020 год эта сумма увеличится до 16 001 миллиарда рублей. Осин напоминает, что президент Путин обходится стране таким образом в 43,5 миллиона рублей в день. Такую же сумму в день зарабатывают 109 тысяч россиян. Оправданны ли столь значительные расходы на одно лицо? Пусть даже это президент страны.