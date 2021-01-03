Сборная России с трудом победила команду Германии в четвертьфинале МЧМ-2021 по хоккею

Ещё одна победа Красной машины

Сборная России по хоккею взяла верх над национальной командой Германии в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года. После второго периода подопечные Игоря Ларионова вели с разницей в две шайбы, но в третьем позволили немцам сократить отставание в счёте до минимального. Встреча запомнилась голом Василия Пономарёва в меньшинстве, первой шайбой Данила Башкирова на турнире и эффектными сейвами Ярослава Аскарова.

Сборная России в положении фаворита подходила к матчу с командой Германии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею. За подопечных Игоря Ларионова говорили как статус действующего серебряного призёра первенства, так и колоссальное преимущество в мастерстве и опыте. Так, в Эдмонтоне Бундестим впервые в истории вышла в плей-офф, в то время как отечественные спортсмены на постоянной основе преодолевали групповую стадию. С момента изменения формата проведения турнира в 1996 году они четырежды становились победителями соревнований и ещё 17 раз — призёрами. В заблуждение не должен был вводить и тот факт, что сразу трое немцев оказались в топ-5 лучших бомбардиров молодёжного чемпионата мира по итогам группового этапа. Пусть Тим Штюцле, Джон-Джейсон Петерка и Флориан Элиас и набрали 28 очков на троих, но на своей половине действовали крайне ненадёжно. Ни один из них не мог похвастаться положительным показателем полезности, а у первых двух он и вовсе составлял «-3» и «-4» соответственно. И это неудивительно, учитывая поражения от канадцев и финнов с общим счётом 5:21.

Небольшим подспорьем для немцев можно было считать разве что отсутствие сразу двух нападающих в составе сборной России. Егор Чинахов так и не успел восстановиться от травмы, полученной в противостоянии с Австрией, а сменивший его Михаил Абрамов заработал дисквалификацию в матче с Швецией. На основании стартового протокола могло сложиться впечатление, что Ларионов решил перевести команду на игру в четыре полноценные пятёрки. В отличие от предыдущих матчей, в заявке оказались 12 форвардов и четыре пары защитников. На деле же Егор Шеховцов в основном находился на скамейке, в то время как Даниил Чайка вновь оказался в дуэте с Яном Кузнецовым. Что касается звеньев нападения, то Данил Башкиров занял место Абрамова во втором, а в третьем появился Владислав Фирстов. Тем не менее самой деятельной уже практически традиционно стала четвёртая тройка отечественного коллектива. Хоккеисты были активны в равных составах, а впоследствии проявили себя и в меньшинстве. Василий Пономарёв в одиночку укатил на рандеву с Флорианом Буглем и легко переиграл немецкого голкипера. Нападающий «Шавинигана» забросил третью шайбу на турнире и прервал сухую серию из трёх встреч. В целом подопечные Ларионова довольно комфортно чувствовали себя в первом периоде. Об этом говорило более чем солидное превосходство над соперником по ключевым показателям. Россияне нанесли заметно больше бросков по воротам (8:3), были успешнее на вбрасывании (12:4) и довольно легко проникали в зону Бундестим. Единственным минусом можно было назвать не самую удачную игру в большинстве. На четвёртой минуте Лукас Фладе получил малый штраф, но отечественные хоккеисты довольно беззубо действовали в неравных составах. Состав на четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира. Изучаем и готовимся смотреть игру, стартовое вбрасывание в 20:00 по мск. 🥅Вратари: Аскаров, Ахтямов#россиявмоемсердце pic.twitter.com/9mW4FQEtG6 — Хоккей России (@russiahockey) January 2, 2021

Второй период запомнился обилием удалений в составе сборной России. К четвёртой минуте по малому штрафу успели заработать Кирилл Кирсанов и Семён Чистяков, а впоследствии дружина была наказана за нарушение численности состава. При этом самый опасный момент у ворот Аскарова возник в тот момент, когда на льду находились все пятеро игроков в красных свитерах. Из убойных позиций бросали Штюцле и Элиас, но первому помешал вратарь, а второму — недостаток исполнительного мастерства.

За исключением этого эпизода при игре пять на пять россияне продолжали смотреться предпочтительнее, что в итоге вылилось во вторую заброшенную шайбу. Егор Афанасьев и Арсений Грицюк здорово накрыли противника за воротами, а Данил Башкиров нанёс неотразимый кистевой бросок. Для форварда «Салавата Юлаева» этот гол стал первым на турнире. Впоследствии подопечные Ларионова могли довести счёт до крупного, но удачи не хватило Фирстову. Владислав великолепно сыграл на перехвате и был готов выходить один на один с Буглем, но споткнулся на синей линии. Завершить начатое попытался поддержавший контрвыпад Бардаков, но не попал в створ.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В идеале в третьем периоде российской сборной стоило вернуть себе инициативу и расставить все точки над «i» в противостоянии с дебютантом плей-офф первенства. Но на деле всё получилось иначе. Немцы продолжали давить, а серебряные призёры неожиданно начали допускать одну ошибку за другой. Одна из них привела к голу Элиаса на четвёртой минуте. Форвард немцев наказал Амирова за нерасторопность в собственной зоне и эффектным кистевым броском оставил не у дел Аскарова.

Однако даже этот эпизод не помог россиянам прийти в себя. В их игре не чувствовалось уверенности, а атаки казались слишком однообразными и предсказуемыми. Во многом из-за этого немцам удалось заблокировать львиную долю бросков соперников, в то время как ещё одна солидная часть прошла мимо створа. В определённые моменты встреча начинала походить на противостояние с чехами, когда подопечные Ларионова никак не могли пробиться через насыщенную оборону.

В последние десять минут положение сборной России стало ещё тяжелее. Сначала всё тот же Элиас удачно подставил клюшку под наброс Петерки и сотряс перекладину, а спустя две минуты Егор Спиридонов заработал удаление. «Красной машине» грозил сверхнапряжённый отрезок, но в дело вмешался всё тот же Джон-Джейсон, получивший удаление за блокировку. В равных составах отечественные хоккеисты всё равно позволили соперникам несколько раз побеспокоить Аскарова, но тот действовал очень уверенно. Во многом именно голкипер стал главным творцом успеха, неоднократно выручая своих товарищей на протяжении всего матча.

Сборная России с огромным трудом смогла удержать победный счёт в матче с командой Германии и вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира по хоккею. Тем не менее выступление дружины Ларионова оставило больше вопросов, чем ответов, особенно в преддверии возможной встречи с хозяевами соревнований. Это произойдёт в том случае, если Канада возьмёт верх над Словакией, США расправятся с Чехией, а финны победят шведов.

Источник: RT