Загрызла 11-летнего мальчика собака заводчицы. Взрослые сидели дома пока ребенок гулял

Ребенок погиб от укусов пса

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, которого загрызла собака в гостях у заводчицы в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"2 января вечером на территории частного домовладения в Ивантеевке обнаружено тело 11-летнего мальчика с укушенными ранами тела. По данному факту следователем следственного отдела по Пушкино осуществлен выезд на место происшествия и возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - сообщила Врадий.

По предварительным данным, мальчик вместе с родителями был в гостях у заводчиков собак. В момент, когда взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе, где одна из собак напала на него и загрызла до смерти. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначена экспертиза.