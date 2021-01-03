Об ужасах плена рассказали освобожденные в Ливии российские моряки

"Мы ездили на своей яхте. Мы никого не убивали, никого не захватывали... Мы просто проезжали мимо этого государства. И нас захватили", — сказал капитан судна.

Причина задержания не озвучивалась

Вернувшиеся из Ливии российские моряки рассказали о тяжелых условиях ареста: их связывали и долгое время держали в обездвиженном состоянии.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил об освобождении из плена четырех человек в Ливии. Ими оказали трое россиян и украинец. При участии российских дипломатов, в том числе замглавы МИД Михаила Богданова, вопрос возвращения задержанных на родину решили оперативно. Самолет с моряками приземлился в Шереметьево в ночь с субботы на воскресенье.

"Одну ночь мы 12 часов были связаны, обездвижены. Нас заставляли, чтобы мы постоянно находились в одной позе", — рассказал журналистам один из членов экипажа, Виктор Бодряга.

Он признался, что до последнего момента, посадки в самолет в Россию, моряки не знали, куда их везут. Освобожденный мужчина пояснил, что в плену он и остальные моряки провели 10 дней.

Бодряга также заявил, что были пытки, в результате которых ему и старшему механику стало плохо.

Капитан задержанной яхты Димитрий Димитриади обратил внимание журналистов на следы на запястьях Бодряги и пояснил, что это травмы от строительных стяжек, которыми вместо наручников им фиксировали руки.

Димитриади добавил, что никто не объяснял им причину задержания.

"Мы ездили на своей яхте. Мы никого не убивали, никого не захватывали... Мы просто проезжали мимо этого государства. И нас захватили", — сказал капитан судна.

Россияне поблагодарили всех, кто участвовал в организации их возвращения на родину, в том числе МИД.

Источник: РИА Новости