Убить экс-босса из-за непринятого запроса в соцсети попытался бывший сотрудник

В связи с этим странным инцидентом Бурчику, который приглашал в друзья бывшего начальника, предъявили обвинение в краже со взломом и терроризме.

Лишний раз подумайте, прежде чем отклонять чей-то запрос в дружбе

Житель Северной Дакоты Калеб Бурчик угрожал убить своего бывшего босса из-за непринятого запроса в Facebook, пишет Williston Herald.

Мужчина прислал своему старому работодателю приглашение стать виртуальными друзьями в канун Рождества, сообщает издание. Но когда Бурчик не получил быстрого ответа, он якобы начал посылать своему бывшему боссу угрожающие сообщения, одно из которых гласило: “Прими мою просьбу о дружбе, или я убью тебя.”

Спустя два дня, не дождавшись ответа, мужчина вновь написал своему экс-работодателю угрожающие сообщения, после чего якобы выбил дверь его дома.

В связи с этим странным инцидентом Бурчику предъявили обвинение в краже со взломом и терроризме. Заседание суда по его делу состоится 27 января.