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Убить экс-босса из-за непринятого запроса в соцсети попытался бывший сотрудник

13:13 03.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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В связи с этим странным инцидентом Бурчику, который приглашал в друзья бывшего начальника, предъявили обвинение в краже со взломом и терроризме.

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Лишний раз подумайте, прежде чем отклонять чей-то запрос в дружбе

Житель Северной Дакоты Калеб Бурчик угрожал убить своего бывшего босса из-за непринятого запроса в Facebook, пишет Williston Herald.

Мужчина прислал своему старому работодателю приглашение стать виртуальными друзьями в канун Рождества, сообщает издание. Но когда Бурчик не получил быстрого ответа, он якобы начал посылать своему бывшему боссу угрожающие сообщения, одно из которых гласило: “Прими мою просьбу о дружбе, или я убью тебя.”

Спустя два дня, не дождавшись ответа, мужчина вновь написал своему экс-работодателю угрожающие сообщения, после чего якобы выбил дверь его дома.

В связи с этим странным инцидентом Бурчику предъявили обвинение в краже со взломом и терроризме. Заседание суда по его делу состоится 27 января.

facebook.рождество боссу дружба соцсети угрозы Калеб Бурчик
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