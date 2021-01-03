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Выгорел дом на «Бердской заимке»: за пожарный гидрант на расстоянии 1 км накажут владельцев турбазы. Есть ли жертвы?

11:22 03.01.2021, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Турбаза принадлежит влиятельным бердским бизнесменам Дреминым. Дознаватели ОНД установили две возможные причины пожара. Его тушили почти 4 часа из-за отсутствия пожарного водопровода.

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4 пожарные машины и 14 огнеборцев были задействованы на пожаре на "Бердской заимке"

На территории турбазы "Бердская заимка" сгорел один из домов 2 января вечером, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". База находится справа при въезде на мост через Бердь со стороны Новосибирска на берегу Бердского залива.

Как рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области, пожар начался в 18:32 на ул. 2-й Линейной — недалеко от Бердского шоссе.

В результате пожара полностью сгорела крыша дома, огнем были повреждены мансардный этаж и стены дома на 1-м этаже. Тушение осуществлялось подвозом воды от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 1 км.

В 22:16 пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава.

Дознаватели Бердского отдела надзорной деятельности уже побывали на месте происшествия. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель ОНД Николай Степоненков, на пожаре никто из не пострадал. Администратор, чей дом сгорел, успел выбежать на улицу.

- Сгорел жилой дом, предназначенный для администратора, где он дежурил сутками. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Дом полностью выгорел изнутри, - уточнил Степоненков.

По его словам, рассматривается несколько версий: нарушения при монтаже и эксплуатации печи, а также неосторожное обращение с огнем. Поджог начальник ОНД Бердска исключает:
- Внутри помещения загорелось в то время, когда администратор там находился.

То, что пожарный гидрант находится очень далеко от «Бердской заимки» - в километре, это повод для наказания, заявил Степоненков. Владельцы турбазы, по его словам, обязаны соорудить пожарный водопровод, ведь они предоставляют услуги отдыха, когда может в одном месте собираться большое количество людей. Отдел надзорной деятельности по меньшей мере выдаст предписание на эту тему.

Турбазой управляет ООО «Сапфир», сказано на сайте компании. «Сапфир», по данным сервиса «Контур-Фокус», принадлежит влиятельному бердскому бизнесмену Николаю Дрёмину и Александру Николаевичу Дрёмину. Фирму возглавляет Андрей Николаевич Дрёмин.

В 2015 году у Андрея Дрёмина проходили обыски по делу о мошенничестве в сфере поставок стройматериалов на ФГКУ «Комбинат „Гигант“» Росрезерва. «Сапфир» также фигурировал в скандале с точечной застройкой на улице Ленина, начавшейся сразу после ареста мэра Бердска Ильи Потапова, напомнила Тайга.инфо.

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