Кому противопоказана прививка от коронавируса и что нужно предъявить на вакцинацию, назвали врачи

За сутки-двое до прививки желательно не посещать бани и сауны, считает инфекционист. А прием пищи никак не влияет на эффективность процедуры.

Заскочить перекусить фастфудом перед вакциной не получится

Во время вакцинации от COVID-19 у пациента не должно быть проявлений ОРВИ и обострений хронических заболеваний, предупредили опрошенные РБК врачи и представители лабораторий. Также не стоит злоупотреблять алкоголем и жирной пищей.

«У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания. Также в течение месяца до вакцинации не должно быть обострений хронических заболеваний», — пояснил инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков.

С ним солидарен ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Врач подчеркнул, что ОРВИ приводит к временному проседанию иммунитета, поэтому простуда в течение месяца до вакцинации станет противопоказанием.

Тимаков уточнил, что три дня до и после прививки не стоит употреблять большое количество алкоголя, но допустимо выпить пару бокалов. Также нужно быть осторожным с тяжелой пищей и фастфудом.

«Кроме того, нужно быть психологически готовым к прививке. Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова и он может потерять сознание», — отметил инфекционист.

Людям, предрасположенным к аллергическим реакциям, желательно за день до прививки и через день после принять антигистаминные препараты. Склонным к повышению температуры можно на ночь после вакцинации принять таблетку парацетамола, рекомендовал Тимаков.

После прививки необходимо полчаса подождать в медучреждении, чтобы убедиться, что немедленной острой реакции на нее не последует, отметил Чепурнов. Тимаков посоветовал на несколько недель до инъекции по возможности ограничить контакты, чтобы не заразиться COVID-19, пока формируется иммунитет.

Директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов напомнил, что перед вакцинацией необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19, чтобы исключить наличие заболевания в бессимптомной форме. Также перед прививкой рекомендуется сдать анализ на антитела IgG и IgM, а после прививки также нелишним будет проверить уровень антител IgG.

«После вакцинации иммунитет против инфекции вырабатывается не сразу, должно пройти несколько недель после введения препарата, чтобы в организме появились антитела и человек получил защиту от вируса. Для отслеживания изменения количества антител мы рекомендуем сдавать количественный анализ на IgG-антитела к спайковому S-белку. Такой тест рекомендован как после вакцинации препаратом «Спутник V», так и после введения «ЭпиВакКороны», — порекомендовал Денисов.

По его словам, для вакцинации необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и справку с места работы с указанием должности, так как пока прививка доступна только гражданам, входящим в первоочередные группы риска. После прививки ставится соответствующая отметка в сертификат о прививках либо выдается отдельный сертификат о вакцинации от COVID-19. В Москве данные о прививке заносятся в «Электронную медицинскую карту», заключил представитель «Хеликса».

За сутки-двое до прививки желательно не посещать бани и сауны, считает инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. «Прием пищи никак не влияет на эффективность процедуры, поэтому натощак вакцинироваться не нужно», — добавил врач.

Поздняков уточнил, что вакцину «Спутник V», температура хранения которой составляет минус 18 °C, должны разморозить при пациенте, это занимает 15 минут.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала различия между вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», хотя, по ее словам, обе вакцины не вызывают серьезных побочных эффектов.