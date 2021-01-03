Тяжкое преступление раскрыли в Бердске: поножовщиной закончилось празднование Нового года

Врачи диагностировали у пациента проникающее колото-резанное ранение и сообщили в полицию. Подозреваемого в нападении задержали.

Подозреваемого задержали по горячим следам полицейские Бердска

В Бердске полицейские раскрыли тяжкое преступление, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

2 января в 01.55 в Бердскую горбольницу бригадой «скорой помощи» был доставлен 37-летний мужчина. Врачи диагностировали у пациента проникающее колото-резанное ранение. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

Поступившая информация была передана находящимся на маршруте патрулирования экипажам патрульно-постовой службы полиции, которые вскоре задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 56-летний житель Бердска.

Как установили полицейские, во время распития спиртных напитков в квартире подозреваемого между мужчинами произошёл конфликт. В ходе которого мужчина нанес ножевое ранение потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.