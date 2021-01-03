Как погиб в новогоднюю ночь пропавший без вести 16-летний школьник в Новосибирске, рассказали его друзья

Замерз в овраге подросток в новогоднюю ночь в Новосибирске

В Новосибирске с 1 января волонтеры и полиция искали 16-летнего парня, который не вернулся домой после празднования Нового года в гостях у друзей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". На камерах наблюдения было видно, как подросток утром выходит из подъезда и направляется в сторону своего дома. Однако к родным он так и не вернулся.

Скоро стало известно, что его нашли погибшим. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». КП-Новосибирск пообщалась с друзьями погибшего мальчика, чтобы узнать, что же произошло в тот роковой день.

— Насколько нам известно, он ночевал у друзей, отмечал там Новый год. А под утро пошел домой. Но до дома так и не добрался. Нашли его уже без сознания в каком-то овраге около гаражей, он замерз насмерть, — рассказали друзья погибшего юноши.

Сейчас в деталях произошедшего будет разбираться следственный комитет. По данному факту уже начата проверка.

— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.