Кто из россиян и сколько уже поставили прививки от коронавируса, ответил министр Мурашко

Счет идет на сотни тысяч. Всего в российские регионы поступило свыше 1,5 млн доз вакцины. Паспорт вакцинированного можно получить на сайте госуслуг.

С начала декабря, когда была начата вакцинация от коронавируса, свыше 800 тыс. россиян уже получили прививку

В России провакцинированы от коронавируса уже более 800 тыс. человек, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Всего в российские регионы поступило свыше 1,5 млн доз вакцины.

«Развезено уже в регионы Российской Федерации более 1,5 миллиона доз вакцины, и вакцинация идет очень активно... с учетом всех данных по вакцинированным уже более 800 тыс. человек получили вакцину», — рассказал министр. Он отметил, что вакцину получают также и люди из группы риска старше 60 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что только в столице вакцину получили более 50 тыс. человек, всего на вакцинацию записались свыше 100 тыс. москвичей.

Массовая вакцинация в России стартовала в начале декабря. C 1 января россияне, прошедшие вакцинацию, могут получить специальный сертификат (паспорт вакцинированного). Его можно оформить в личном кабинете на портале госуслуг.

В гражданском обороте в России находятся две вакцины. Первая — «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, которая была зарегистрирована еще летом. Ее эффективность разработчики оценивают в 91,4%. Также в регионы начала поступать «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», регистрацию этот препарат получил в октябре.