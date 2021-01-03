03.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Кто из россиян и сколько уже поставили прививки от коронавируса, ответил министр Мурашко

13:30 03.01.2021 Фото: www.pixabay.com
0

Счет идет на сотни тысяч. Всего в российские регионы поступило свыше 1,5 млн доз вакцины. Паспорт вакцинированного можно получить на сайте госуслуг.

% name% title
С начала декабря, когда была начата вакцинация от коронавируса, свыше 800 тыс. россиян уже получили прививку
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Кто из россиян и сколько уже поставили прививки от коронавируса, ответил министр МурашкоНовых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 3 января в Бердске: Сколько, назвал оперштабЕщё 1027 новостей

В России провакцинированы от коронавируса уже более 800 тыс. человек, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Всего в российские регионы поступило свыше 1,5 млн доз вакцины.

«Развезено уже в регионы Российской Федерации более 1,5 миллиона доз вакцины, и вакцинация идет очень активно... с учетом всех данных по вакцинированным уже более 800 тыс. человек получили вакцину», — рассказал министр. Он отметил, что вакцину получают также и люди из группы риска старше 60 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что только в столице вакцину получили более 50 тыс. человек, всего на вакцинацию записались свыше 100 тыс. москвичей.

Массовая вакцинация в России стартовала в начале декабря. C 1 января россияне, прошедшие вакцинацию, могут получить специальный сертификат (паспорт вакцинированного). Его можно оформить в личном кабинете на портале госуслуг.

В гражданском обороте в России находятся две вакцины. Первая — «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, которая была зарегистрирована еще летом. Ее эффективность разработчики оценивают в 91,4%. Также в регионы начала поступать «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», регистрацию этот препарат получил в октябре.

вакцинация коронавирус регионы число вакцинированных Михаил Мурашко Минздрав
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Если уже вакцинированы—как полёт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погиб во время стрима в соцсети накануне Нового года мужчина в Новосибирске
13:41 03-01-2021
Погиб во время стрима в соцсети накануне Нового года мужчина в Новосибирске
Путинские детские пособия: 5 выплат на детей, которые изменятся в 2021 году. Детально
13:30 03-01-2021
Путинские детские пособия: 5 выплат на детей, которые изменятся в 2021 году. Детально
Кто из россиян и сколько уже поставили прививки от коронавируса, ответил министр Мурашко
13:30 03-01-2021
Кто из россиян и сколько уже поставили прививки от коронавируса, ответил министр Мурашко
Убить экс-босса из-за непринятого запроса в соцсети попытался бывший сотрудник
13:13 03-01-2021
Убить экс-босса из-за непринятого запроса в соцсети попытался бывший сотрудник
Квасить и солить капусту в январе 2021: благоприятных 15 дней для засолки по лунному календарю
13:13 03-01-2021
Квасить и солить капусту в январе 2021: благоприятных 15 дней для засолки по лунному календарю
Дешевые билеты начал продавать «Аэрофлот»
13:06 03-01-2021
Дешевые билеты начал продавать «Аэрофлот»
Социальные доплаты к пенсиям проиндексируют в 2021 году в Москве
13:04 03-01-2021
Социальные доплаты к пенсиям проиндексируют в 2021 году в Москве
Как изменлась система доставки пенсий с осени 2020
13:02 03-01-2021
Как изменлась система доставки пенсий с осени 2020
Как бюджетникам меняют систему расчёта зарплат с 1 января 2021 года
13:01 03-01-2021
Как бюджетникам меняют систему расчёта зарплат с 1 января 2021 года
БердскРозыск: Блондинку подозревают в краже денег с потерянной карты в магазине "Магнит" Бердска
12:51 03-01-2021
Розыск: Блондинку подозревают в краже денег с потерянной карты в магазине