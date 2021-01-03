Розыск: Блондинку подозревают в краже денег с потерянной карты в магазине "Магнит" Бердска

Полицейские Бердска разыскивают женщину, которую подозревают в краже денег с карты. Полиция распространила ориентировку на подозреваемую.
24 ноября 2020 года девушка обронила банковскую карту в магазине «Магнит» по адресу: Микрорайон, 46Б.
Стоявшая за нею через двух человек в очереди женщина подняла карту. И тут же ею оплатила покупку в магазине. Позже она сделала еще несколько покупок, украв с карты 4000 рублей.
Бердский отдел МВД возбудил уголовное дело по п. г, ч.3, ст. 158 УК РФ и объявил розыск подозреваемой.
Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в бердском отделе МВД, разыскивается женщина на вид 50-55 лет, рост около 155 см, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы светлые.
Была одета: шапка белого цвета, куртка пуховик серого цвета, ботинки коричневого цвета, при себе имела сумку из кожи черного цвета.
Контактные телефоны, если вы узнали изображенную на фото: 112; 3-00-23; 8-923-127-52-25.