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Спас застрявшую под бетонной плитой собаку диггер в Новосибирске. Смотрите видео

16:59 03.01.2021 Фото: Скриншот
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Скорее всего, пса придавило в новогоднюю ночь. На первый взгляд, животное не пострадало, но самостоятельно выбраться из узкой щели не могло.

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Животное не могло выбраться самостоятельно

Обстоятельства, по которым животное оказалось в ловушке, остались неизвестными, однако по предположениям зоозащитников пес провел там не менее суток.

Скорее всего, собаку придавило бетонной плитой в Дзержинском районе Новосибирска в новогоднюю ночь. На первый взгляд, животное не пострадало, но самостоятельно выбраться из узкой щели не могло. На помощь псу позвали новосибирца Евгения Кочкина, увлекающегося диггерством – исследованием городских подземных объектов.

Используя свои навыки, он сумел подобраться максимально близко к собаке и, раскопав перед ней промерзшую землю, сантиметр за сантиметром вытянул животное из-под завала.

Зоозащитники увезли собаку в ветеринарную клинику, где ее обследуют и, если потребуется, подлечат, передает МК Новосибирск.

бетонная плита диггер новосибирск новый год спас собаку
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