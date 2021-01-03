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Бедность и убытки россиянам несет новый МРОТ, уверены в Госдуме

16:43 03.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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С 1 января 2021 года МРОТ и прожиточный минимум в России будут рассчитываться по-новому. Страна отказывается от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления.

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Прошлый расчет был завязан от продуктовой корзины

Переход на новый расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России позволит правительству фальсифицировать статистику по бедным. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

«Отрыв сегодня прожиточного минимума от МРОТ позволит в будущем правительству фальсифицировать цифры количества бедного населения, оно у нас будет снижаться, несмотря на то, что уровень жизни, зарплаты будут реально падать. Вот такой интересный статистический феномен, к которому нас правительство РФ продвигает», — заявил Куринный.

С 1 января 2021 года МРОТ и прожиточный минимум в России будут рассчитываться по-новому. Страна отказывается от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления, показатель определяется как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ на 2021 год устанавливается на уровне 42% медианной зарплаты по России.

«Мы якобы переходим на некие европейские принципы. Если по прежнему варианту гарантировалось, что прожиточный минимум и одновременно МРОТ вырастут на 10%, то после перехода к так называемому европейскому варианту получается рост прожиточного минимума на 3,7%, а МРОТа на 5,5%, то есть минимум в два раза ниже, чем предполагалось. И вместо 1100 рублей, как должны были добавиться в первом случае, мы получаем 200 рублей по прожиточному минимуму и 400 рублей по МРОТ», — подсчитал Куринный.

бедность медианная зарплата мрот прожиточный минимум расчет Алексей Куринный КПРФ
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