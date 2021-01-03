Как удержать власть Трампу: рецепт от Жириновского

Лидер ЛДПР предположил, что Россия может поддержать экс-президента, договориться о финансовой поддержке, например, со стороны арабских шейхов.

Политик также не забыл посоветовать Трампу вакцинироваться отечественной вакциной

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что последним шансом для отмены результатов выборов в США для Дональда Трампа может быть введение режима ЧС на территории страны.

"США устали от шпиономании, лизоблюдства и коррупции. Весь мир на ушах из-за пандемии. Поэтому Дональд Трамп может использовать ситуацию, чтобы остаться президентом. Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными – все полномочия использовать на максимум. Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие 4 года демократы его просто уничтожат", - написал политик в Telegram-канале.



Жириновский предположил, что Россия может поддержать его, договориться о финансовой поддержке, например, со стороны арабских шейхов.

"И взамен нам ничего не требуется, ибо Трампу и так тошно и противно в сложившейся ситуации. Сейчас главное, что нужно американскому президенту, – проявить силу воли, чтобы остаться на посту президента", - добавил лидер ЛДПР.

Также Жириновский рекомендовал Трампу все-таки сделать прививку: если понадобится - ему даже могут выслать "Спутник V".

"Крепитесь, Дональд, мы с вами, заграница Вам поможет", - подытожил политик.

По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Дональда Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.