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Мусор вывозят раз в день в Бердске: «Эко-Сервис» заключил договор с регоператором в канун Нового года

14:24 03.01.2021, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В бердской мэрии признались, что были опасения, пока региональный оператор и подрядчик не урегулировали отношения. Все контейнеры опорожняют ежедневно на новогодних каникулах.

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Мусоровозы с раннего утра до позднего вечера вывозят мусор в Бердске

Мусор в Бердске вывозят без проблем в первые дни 2021 года, несмотря на новогодние каникулы. Об этом 3 января «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

По его словам, проблемы, которые возникли в 2020 году, были решены в самый канун Нового года.
- У нас были опасения по заключению договора между регоператором и подрядчиком. Но договор заключен 30 декабря. Поэтому сейчас подрядчик по вывозу мусора «Эко-Сервис» работает в ежедневном режиме. Мусор вывозят без выходных один раз в день со всех контейнерных площадок, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», региональный оператор по вывозу мусора предлагает бердчнам жаловаться на горы мусоры, которые не вывозят в новогодние каникулы в мессенджере, указывая адрес и иллюстрируя жалобу фотографией.

Ранее регоператор насчитал Бердску многомиллионные долго, что поставило под угрозу оказание такой услуги, как вывоз мусора.

WhatsApp вывоз мусора контейнер мусоровоз подрядчик регоператор Владимир Захаров "Эко-Сервис"
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