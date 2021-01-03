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Умерших от коронавируса и вновь выявленных зараженных за сутки на 3 января 2021 в Новосибирской области назвал оперштаб

15:03 03.01.2021 Фото: Nso.ru
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В регионе зарегистрирован 28 341 случай COVID-19, 24 518 человек выписаны с выздоровлением, умер 991 человек с начала пандемии.

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В Новосибирской области еще 150 человек заразились коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Умерших от коронавируса и вновь выявленных зараженных за сутки на 3 января 2021 в Новосибирской области назвал оперштабКто из россиян и сколько уже поставили прививки от коронавируса, ответил министр МурашкоЕщё 1028 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 3 января в Новосибирской области зарегистрирован 28 341 случай COVID-19 (+150 за сутки), в том числе у 1 653 детей. 24 518 человек выписаны с выздоровлением (+151 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 79 лет, 81 год, 89 лет, две женщины в возрасте 61 год и женщины в возрасте 81 год и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умер 991 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 152 человека. На ИВЛ – 29 пациентов.

Госпитализированы 8 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 667.

В больницы районов области госпитализированы 1 018 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 080 825 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 4 045 жителей региона, 83 466 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки в Бердске вывили 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся бердчан достигло 1076.

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