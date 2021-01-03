У умершего в прямом эфире остались двое детей и беременная жена в Новосибирске

По словам супруги погибшего, перед гибелью они поругались. Стало ли это причиной трагедии — пока неизвестно. Женщина поделилась, что это не первая попытка суицида.

У погибшего в прямом эфире в Новосибирске мужчины остались двое детей и беременная жена

У совершившего самоубийство время стрима перед новым годом в Новосибирске мужчины остались двое детей и беременная жена. Об этом «7 каналу Красноярск» рассказала сама супруга.

По ее словам, перед гибелью они поругались. Стало ли это причиной трагедии — пока неизвестно. Женщина поделилась, что это не первая попытка суицида. До этого супруг уже пытался свести счеты с жизнью, но его останавливала жена. Сейчас у нее остались двое детей — шести и четырех лет. Также она призналась, что беременна.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", житель Новосибирска погиб во время стрима во «ВКонтакте» в канун Нового года. Следственный комитет начал проверку.