03.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Полицейский застрелил напавшего на женщину прохожего в Дагестане. Возбуждено уголовное дело

18:24 03.01.2021 Фото: www.pixabay.com
0

На требования сотрудника остановиться неизвестный повел себя агрессивно и попытался напасть на полицейского. В связи с угрозой сотрудник выстрелил. нападавший скончался в больнице.

% name% title
Нападавший скончался от выстрела

Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело по инциденту с нападением на полицейского, который приехал на вызов о помощи женщине, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

Ночью полицию Каспийска поступило сообщение о нападении на женщину. Приехав к месту происшествия, один из сотрудников патрульно-постовой службы услышал на улице крики о помощи и увидел мужчину, который совершал в отношении женщины насильственные действия.

"На требования сотрудника остановиться он повел себя агрессивно и попытался напасть на полицейского. В связи с угрозой сотрудник выстрелил, от полученного ранения нападавший скончался", - сказано в пресс-релизе.

Из сотрудников ГУ МВД по СКФО была сформирована группа, которая выехала в Каспийск для проверки произошедшего.

выстрел Дагестан нападение на полицейского насилие скончался
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Есть ли у вас какие-либо средства самообороны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Стрижка волос в январе 2021: будет 8 очень благоприятных дат по лунному календарю
19:30 03-01-2021
Стрижка волос в январе 2021: будет 8 очень благоприятных дат по лунному календарю
Что меняется с наличными деньгами в 2021 году
19:00 03-01-2021
Что меняется с наличными деньгами в 2021 году
Когда конец Рождественского поста в 2021 году
18:30 03-01-2021
Когда конец Рождественского поста в 2021 году
Полицейский застрелил напавшего на женщину прохожего в Дагестане. Возбуждено уголовное дело
18:24 03-01-2021
Полицейский застрелил напавшего на женщину прохожего в Дагестане. Возбуждено уголовное дело
Извлекли из желудка девочки 300-граммовый ком волос кировские хирурги
18:11 03-01-2021
Извлекли из желудка девочки 300-граммовый ком волос кировские хирурги
В Турцию не пустят без отрицательного теста на коронавирус
17:59 03-01-2021
В Турцию не пустят без отрицательного теста на коронавирус
Воздержаться от посещения храма в Рождество призывает пожилых прихожан РПЦ
17:47 03-01-2021
Воздержаться от посещения храма в Рождество призывает пожилых прихожан РПЦ
Как оформить пенсию упрощенно, не выходя из дома. Чек-лист
17:35 03-01-2021
Как оформить пенсию упрощенно, не выходя из дома. Чек-лист
Второе мощное землетрясение с начала 2021 года зафиксировали в Дагестане. Есть ли жертвы и разрушения?
17:23 03-01-2021
Второе мощное землетрясение с начала 2021 года зафиксировали в Дагестане. Есть ли жертвы и разрушения?
Факты истязания в детдоме для умственно отсталых над ребенком проверяет СК Новосибирской области 1
17:09 03-01-2021
Факты истязания в детдоме для умственно отсталых над ребенком проверяет СК Новосибирской области