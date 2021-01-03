Второе мощное землетрясение с начала 2021 года зафиксировали в Дагестане. Есть ли жертвы и разрушения?

В акватории Каспийского моря в 10 км от побережья Дербентского района произошло сейсмособытие магнитудой 4,2, глубина - 30 км.

Его магнитуда составила 4,2. Информации о пострадавших и разрушениях нет

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане в ночь на воскресенье, данных о разрушениях не поступало. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Землетрясение стало вторым, произошедшим с начала года в регионе.

"3 января от сейсмостанции РАН в ОДС ЦУКС поступила информация о том, что в 01:07 в акватории Каспийского моря в 10 км от побережья Дербентского района произошло сейсмособытие магнитудой 4,2, глубина - 30 км. Информация о погибших, пострадавших и разрушениях не поступала", - говорится в сообщении.

Ближайший к эпицентру населенный пункт - поселок Белиджи с населением более 10 тыс. человек.

Ранее землетрясение было зафиксировано в республике в субботу. По данным главка, в 38 км юго-восточнее от сейсмостанции Уркарах Дахадаевского района было зафиксировано сейсмособытие, глубина - 12,7 км, магнитуда 4,9 в эпицентре. Сообщений о жертвах и разрушениях также не поступало.

Источник: ТАСС