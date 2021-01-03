03.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Падает суточное число заразившихся коронвирусом в России: Сколько их на 3 января 2021

15:53 03.01.2021 Фото: Nso.ru
0

Зафиксировано за последние сутки 504 летальных исхода, полностью выздоровели 19 847 пациентов.

% name% title
В России за сутки резко снизилось число инфицированных – до 24 150
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Падает суточное число заразившихся коронвирусом в России: Сколько их на 3 января 2021Умерших от коронавируса и вновь выявленных зараженных за сутки на 3 января 2021 в Новосибирской области назвал оперштабЕщё 1029 новостей

В России за прошедшие сутки зафиксировали 24 150 новых фактов заражения CОVID-19. За время эпидемии в стране выявили 3 236 787 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием 3 января.

«За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 504 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 847 человек», — говорится в сообщении штаба.

В стране за истекшие сутки погибли 504 человека с COVID-19, с начала пандемии — 58 506.

За прошедшие сутки на воскресенье из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписаны 19 847 человек. Всего после COVID-19 выздоровели 2 618 882 россиянина.

COVID-19 выздоровели заболевание коронавирус последние сутки число заразившихся
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ковид пошел на спад?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бедность и убытки россиянам несет новый МРОТ, уверены в Госдуме
16:43 03-01-2021
Бедность и убытки россиянам несет новый МРОТ, уверены в Госдуме
Как удержать власть Трампу: рецепт от Жириновского
16:29 03-01-2021
Как удержать власть Трампу: рецепт от Жириновского
Гибель подростка в овраге в новогоднюю ночь проверяет СК по Новосибирской области
16:18 03-01-2021
Гибель подростка в овраге в новогоднюю ночь проверяет СК по Новосибирской области
Падает суточное число заразившихся коронвирусом в России: Сколько их на 3 января 2021
15:53 03-01-2021
Падает суточное число заразившихся коронвирусом в России: Сколько их на 3 января 2021
У умершего в прямом эфире остались двое детей и беременная жена в Новосибирске 1
15:36 03-01-2021
У умершего в прямом эфире остались двое детей и беременная жена в Новосибирске
Убили 18 человек на праздновании Нового года
15:19 03-01-2021
Убили 18 человек на праздновании Нового года
БердскУмерших от коронавируса и вновь выявленных зараженных за сутки на 3 января 2021 в Новосибирской области назвал оперштаб
15:03 03-01-2021
Умерших от коронавируса и вновь выявленных зараженных за сутки на 3 января 2021 в Новосибирской области назвал оперштаб
Украина потеряет юго-восточные области из-за русофобии, предрек глава Крыма 3
14:45 03-01-2021
Украина потеряет юго-восточные области из-за русофобии, предрек глава Крыма
БердскМусор вывозят раз в день в Бердске: «Эко-Сервис» заключил договор с регоператором в канун Нового года 2
14:24 03-01-2021
Мусор вывозят раз в день в Бердске: «Эко-Сервис» заключил договор с регоператором в канун Нового года
Полицейский оплатил продукты для рождественского ужина магазинных воровок: Стало жалко
14:04 03-01-2021
Полицейский оплатил продукты для рождественского ужина магазинных воровок: Стало жалко