Падает суточное число заразившихся коронвирусом в России: Сколько их на 3 января 2021

В России за сутки резко снизилось число инфицированных – до 24 150

В России за прошедшие сутки зафиксировали 24 150 новых фактов заражения CОVID-19. За время эпидемии в стране выявили 3 236 787 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием 3 января.

«За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 504 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 847 человек», — говорится в сообщении штаба.

В стране за истекшие сутки погибли 504 человека с COVID-19, с начала пандемии — 58 506.

За прошедшие сутки на воскресенье из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписаны 19 847 человек. Всего после COVID-19 выздоровели 2 618 882 россиянина.