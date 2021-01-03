Гибель подростка в овраге в новогоднюю ночь проверяет СК по Новосибирской области

Правоохранители увидели на камерах, что 16-летний школьник около 4 часов утра 1 января выходит из подъезда и направляется в сторону своего дома. Однако к родным он так и не вернулся.

Как погиб в новогоднюю ночь пропавший без вести 16-летний школьник в Новосибирске, проверяет СК

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирске сутки искали пропавшего без вести подростка. 2 января его обнаружили мертвым. Сейчас в деталях произошедшего будет разбираться Следственный комитет. Уже начата проверка, сообщили в ведомстве.

— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Напомним, 16-летний школьник не вернулся домой после празднования Нового года в гостях у друзей. На камерах видеонаблюдения обнаружили, что подросток около 4 часов утра 1 января выходит из подъезда и направляется в сторону своего дома. Однако к родным он так и не вернулся.

Скоро стало известно, что его нашли погибшим. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». КП-Новосибирск узнал, что произошло.

— Насколько нам известно, он ночевал у друзей, отмечал там Новый год. А под утро пошел домой. Но до дома так и не добрался. Нашли его уже без сознания в каком-то овраге около гаражей, он замерз насмерть, — рассказали друзья погибшего юноши.