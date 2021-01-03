Извлекли из желудка девочки 300-граммовый ком волос кировские хирурги

16-летняя пациентка призналась: она часто кусала кончики волос. Когда у нее заболел живот, родители вызвали врачей скорой помощи. В больнице школьнице провели гастроскопию.

В Кирове врачи извлекли из желудка девочки 300-граммовый ком волос

16-летняя жительница Кирова попала в больницу из-за сильной боли в животе. С помощью гастроскопии врачи определили, что в желудке пациентки скопился огромный волосяной клубок. Об этом 3 января сообщили в правительстве Кировской области.

Кировские хирурги обнаружили у 16-летней девушки редкую патологию — трихобезоар. Это инородное тело в желудке, состоящее из волос. Трихобезоары — довольно редкая патология. В желудке могут скапливаться волосы, ресницы, ногти, нитки и даже волокна растений, к примеру, кожица хурмы. Размер плотных клубков может достигать нескольких десятков сантиметров.

Детский нейрохирург Эдуард Сырчин рассказал, почему трихобезоары чаще всего образуются у девочек. Оказывается, у некоторых подростков есть вредная привычка: откусывать кончики волос. С годами у людей начинаются боли в животе, чувство тошноты, они начинают меньше есть. Чтобы распознать трихобезоар, нужно посетить кабинет гастроэнтеролога и сделать гастроскопию (ФГДС).

16-летняя пациентка призналась: она действительно часто кусала кончики волос. Когда у нее заболел живот, родители вызвали врачей скорой помощи. В больнице школьнице провели гастроскопию и выяснили: у нее в желудке — скопление волос. Перед новогодними праздниками юную пациентку успешно прооперировали. Извлеченный безоар весил 300 граммов, его размеры — 10 на 15 сантиметров.

Кировские хирурги признались, что подобных случаев в их практике не случалось более 10 лет. В 1999 году в больницу привезли 14-летнюю девушку, из ее желудка достали трихобезоар весом 900 граммов.