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Красота / Общество

Почти за 2 млн руб визажист Гоар Аветисян убрала жир на своем теле

19:20 04.01.2021 Фото: instagram.com/p/CJOwWe-hgjY
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В общей сложности за всю свою жизнь суммарно набрала и сбросила около 180 килограммов.

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Гоар Аветисян всегда мечтала о стройной фигуре и долго к этому шла

Популярная стилист-визажист Гоар Аветисян, которая недавно сделала пластическую операцию по коррекции живота, груди, рук, бедер и ягодиц, рассказала в Instagram, как шла к "фигуре мечты", и сколько это стоило.

"Вышло около 1,87 миллиона рублей, плюс доплачивала за отдельную палату", – ответила Аветисян.
Она также опубликовала в соцсети пост, в котором призналась, что в общей сложности за всю свою жизнь суммарно набрала и сбросила около 180 килограммов. Гоар Аветисян всегда мечтала о стройной фигуре и долго к этому шла.

Сейчас имиджмейкер рада, что сделала эту операцию. Она также надеется, что ее история многих вдохновит измениться в лучшую сторону.

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Публикация от Goar Avetisyan (@goar_avetisyan)

"Это непередаваемое ощущение, когда ты видишь то, о чем мечтала", – подчеркнула Аветисян.
По словам визажиста, она чувствует себя хорошо, у нее почти ничего не болит, за исключением шва на животе. Гоар Аветисян добавила, что выпишется из клиники уже на этой неделе.
В комментариях пользователи пожелали ей скорейшего выздоровления и восстановления, а также отметили, что она "большая молодец".

Источник: ria.ru

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