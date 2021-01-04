Почти за 2 млн руб визажист Гоар Аветисян убрала жир на своем теле

В общей сложности за всю свою жизнь суммарно набрала и сбросила около 180 килограммов.

Гоар Аветисян всегда мечтала о стройной фигуре и долго к этому шла

Популярная стилист-визажист Гоар Аветисян, которая недавно сделала пластическую операцию по коррекции живота, груди, рук, бедер и ягодиц, рассказала в Instagram, как шла к "фигуре мечты", и сколько это стоило.

"Вышло около 1,87 миллиона рублей, плюс доплачивала за отдельную палату", – ответила Аветисян.

Она также опубликовала в соцсети пост, в котором призналась, что в общей сложности за всю свою жизнь суммарно набрала и сбросила около 180 килограммов. Гоар Аветисян всегда мечтала о стройной фигуре и долго к этому шла.



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Сейчас имиджмейкер рада, что сделала эту операцию. Она также надеется, что ее история многих вдохновит измениться в лучшую сторону.

"Это непередаваемое ощущение, когда ты видишь то, о чем мечтала", – подчеркнула Аветисян.

По словам визажиста, она чувствует себя хорошо, у нее почти ничего не болит, за исключением шва на животе. Гоар Аветисян добавила, что выпишется из клиники уже на этой неделе.

В комментариях пользователи пожелали ей скорейшего выздоровления и восстановления, а также отметили, что она "большая молодец".

Источник: ria.ru