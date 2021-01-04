Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 января 2021 в России и мире

• День памяти святой Анастасии Узорешительницы
• День страстей по лимонной карамельке
• День Ньютона (Newton Day)
• Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day)
• День пустяков (National Trivia Day) - США
• День спагетти (National Spaghetti Day) - США
• День музыкального поп чарта (Pop Music Chart Day) - США
• День огони - Нигерия
• День кавалерии - Таиланд
• День независимости - Мьянма
• День мучеников колониальных репрессий - Ангола
• День недопробитых бюллетеней (Dimpled Chad Day) - США
• День бесплатной цветочной корзины (Free Flower Basket Day) - США
• День бросания кекса (Fruitcake Toss Day) - США
• Именины у Дмитрия, Анастасии, Фёдора
• Анастасия Постница (Настасьин день)
Важные даты
1850после инсценировки расстрела осуждённым петрашевцам, включая Ф. М. Достоевского, объявлено о помиловании.
1908 в Петербурге русская балерина Анна Павлова впервые исполнила миниатюру «Умирающий лебедь».
1923 В газете «Правда» были опубликованы «Странички из дневника» В. И. Ленина, в которых он призывает усилить борьбу с неграмотностью.
1943 Американский журнал «Тайм» подвел итоги 1942 года и назвал Человеком года И. В. Джугашвили (Сталина).
1955 ЦК КПСС принял постановление «О дне памяти В. И. Ленина», в котором было сказано, что «целесообразно отмечать память В. И. Ленина не в день его смерти, что накладывает печать траура и скорби, а в день рождения В. И. Ленина – 22 апреля».
1959 Луна-1 (СССР) стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей Луны.
1970 «Битлз» в последний раз работали вместе во время записи песни «Let It Be» для одноимённого альбома.
1985 В одной из клиник северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон – первой в мире суррогатной матери.
2010 Состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend