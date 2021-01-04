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Некоторым пенсионерам компенсируют часть проезда на отдых за рубежом

16:20 04.01.2021 Фото: pixabay
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Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Такая льгота по-прежнему будет предоставляться один раз в два года.

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Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Такая льгота по-прежнему будет предоставляться один раз в два года.

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому пенсионеры с Крайнего Севера и приравненных к нему территорий смогут получить компенсацию за проезд по России к месту отдыха за границей. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее стоимость проезда пенсионерам-северянам компенсировали, если место их отдыха находилось в России. Новый закон устанавливает, что если человек едет на отдых за границу, ему возместят стоимость проезда в пути, который он проделал по стране.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Такая льгота по-прежнему будет предоставляться один раз в два года.

Источник: ПГ

компенсация части проезда на отдых за рубежом пенсионеры-северяне
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