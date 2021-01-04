Новый закон также вводит механизм выплат социальных пособий напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателей.

Выплаты по больничным будут не меньше МРОТ в 2021 году

Президент Владимир Путин подписал закон, гарантирующий выплаты по больничным в размере не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликован на портале правовой информации.

Для граждан, добровольно вступающих в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, МРОТ, учитываемый при определении стоимости страхового года, будет увеличиваться на районные коэффициенты к заработной плате (если на этих граждан распространяется действие указанных коэффициентов).

Новый закон также вводит механизм выплат социальных пособий напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателей.

Инициаторами поправок выступили парламентарии во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком и руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым.

Ранее президент подписал закон о новой методике расчета МРОТ, исходя из медианной зарплаты.

Источник: ПГ