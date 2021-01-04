Кажется, работодатели поднимут зарплату сотрудникам в 2021 году

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов — это размер дохода сотрудника, по достижении которого взносы на страхование платятся по сниженным тарифам.

В 2021 году работодатели поднимут зарплату

В России с Нового года вырастет предельная величина базы для исчисления страховых взносов. Это коснется как сборов на выплаты, связанные с нетрудоспособностью по материнству, так и на обязательное пенсионное страхование. Соответствующие изменения вступают в силу 1 января 2021 года, пишет ПГ.

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов — это размер дохода сотрудника, по достижении которого взносы на страхование платятся по сниженным тарифам. Это значит, что если с начала года зарплата работника достигнет определённого размера, то при расчёте страховых взносов за него будет применяться регрессивная шкала.

Фактически это означает, что суммы отчислений рассчитываются по пониженным тарифам либо по нулевым. Таким образом компании, которые устанавливают зарплаты выше среднерыночного уровня, могут немного сэкономить на страховых взносах.

В соответствии с законом, предельная величина базы для плательщиков страховых взносов на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством будет проиндексирована с 2021 года в 1,059 раз. Суммарно она теперь составит для каждого физического лица не более 966 тыс. рублей. А взносы на обязательное пенсионное страхование будут составлять не более 1,465 млн рублей. Отметим, что эти показатели индексируются ежегодно с учетом роста средней зарплаты по стране.