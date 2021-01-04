Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года

Флирт в первые дни нового года может закончиться разочарованием, а может стать началом серьезных отношений.

Прогноз для тех кто обеспокоен своей личной жизнью

Флирт в первые дни нового года может закончиться разочарованием, а может стать началом серьезных отношений. Советы астрологов на неделю с 4 по 10 января помогут сохранить любовь в семьях и не упустить возможности начать романтические приключения.

В первых числах января сил не так много, ведь позади новогодние праздники. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представителям Зодиакальных созвездий набираться сил и отдыхать, но при этом не игнорировать внутренний голос. Он поможет как в налаживании семейных отношений и не даст одиноким сердцам упустить судьбоносную встречу.

Овен

Первая половина недели обещает быть насыщенной на приятные приключения. Одиноким Овнам звезды сулят приятные знакомства, а в семейной жизни будет царить идиллия. Астрологи рекомендуют Овнам укреплять отношения и наслаждаться счастьем. Вторая половина недели подходит для дружеских посиделок и небольших путешествий.

Телец

Тельцам на этой неделе важно следить за настроением, чтобы ненароком не обидеть близких людей. Тем, кто пока одинок, на пользу пойдут медитации, раскрывающие истинные чувства. Новые знакомства в первой половине недели будут носить скорее дружеский характер, а вот вторая ее половина подходит для романистических приключений.

Близнецы

Близнецам нельзя идти на авантюры, которые могут обернуться разочарованием и проблемами. Тем, кто ищет романтические отношения, стоит присмотреться к ближнему кругу знакомых, а семейным парам астрологи рекомендуют сосредоточиться на укреплении любви, чтобы исключить конфликты.

Рак

Начало января для Раков пройдет в напряжении из-за размышлений о финансах. В такой период будет не до поисков романтики и новых знакомств. Тем, кто уже находится в отношениях, стоит поделиться своими переживаниями с близкими, чтобы с их поддержкой найти выход из сложившегося положения.

Лев

Для Львов первая неделя января будет временем отдыха. В этот период отличное настроение и некоторая леность будут мешать поиску отношений, однако такое положение дел вряд ли расстроит Львов. Дружеские посиделки и полноценный отдых позволят восстановить силы, которые пригодятся для новых свершений уже на следующей неделе.

Дева

На этой неделе энергетика звезд и планет вряд ли подарит Девам безмятежность в личной жизни, однако если они смогут достичь внутреннего равновесия, им будет проще справляться с перепадами настроения и не конфликтовать по пустякам. В новогодние праздники будет шанс встретиться с интересными людьми, однако если настроение не располагает к новым знакомствам, лучше остаться дома.

Весы

Весам на этой неделе стоит обратить внимание на семейные проблемы и поучаствовать в их устранении. Идеальным временем для укрепления семейных уз будет вторая половина недели, а для романтики и свиданий — три первых дня, когда будет шанс начать серьезные отношения для тех, кто к ним готов.

Скорпион

Скорпионов на этой неделе может подвести эмоциональность, которая станет преградой как для выстраивания новых отношений, так и для размеренной и счастливой семейной жизни. В период с 4 по 10 января важно набраться терпения и бороться с дурным настроением, чтобы не испортить праздники ни себе, ни окружающим людям.

Стрелец

Досадной помехой в личной жизни на этой неделе будет решение вопросов, связанных с финансами, поэтому первая ее половина не будет подходить для романтических приключений. Ближе к выходным положение звезд и планет станет более благосклонным, и Стрельцы смогут уделить внимание как романтике, так и обретению гармонии в семейной жизни.

Козерог

Наступающая неделя будет удачной для общения с близкими людьми. Не стоит все свободное время проводить в заботах: они лишь утомят и вызовут раздражение. В этот период позитивное общение и полноценный отдых помогут набраться сил для решения важных вопросов, а пока Козероги могут полностью посвятить себя отношениям.

Водолей

Жизнь Водолеев будет идти своим чередом, без взлетов и падений. В этот период ситуацию подпортит лишь общение с токсичными людьми, однако Водолеи с легкостью раскусят их намерения. Астрологи рекомендуют посвятить время семье, а не поиску приключений, которые могут обернуться разочарованием.

Рыбы

Рыб на этой неделе ждут увлекательные приключения, которые неожиданным вихрем ворвутся в их жизнь. Астрологи рекомендуют не отказываться от новых знакомств, которые могут стать началом крепкой дружбы или серьезных отношений для тех, кто ищет вторую половинку. Семейная жизнь также будет насыщенной, и семейным парам будет не до скуки.

Начало нового года задает ритм жизни, и всем без исключения Знакам Зодиака стоит внимательно отнестись к происходящим событиям. Знаки судьбы помогут определить верное направление и не остаться без поддержки со стороны близких людей.