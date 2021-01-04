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Аудиокнига «Иное небо» для людей с проблемами зрения вышла в Новосибирске

06:00 04.01.2021 Фото: https://www.freeimg.ru
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Книга рассказывает о жизни Сибири и сибиряков, об истории и природе огромного края, о народах, которые здесь живут, о ценностях, которые здесь исповедуют.

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Вышла аудиокнига «Иное небо»

Для людей с ограниченными возможностями зрения и тех, кто хочет узнать больше о жизни Сибири и сибиряков вышла аудиокнига «Иное небо». Книга рассказывает о жизни Сибири и сибиряков, об истории и природе огромного края, о народах, которые здесь живут, о ценностях, которые здесь исповедуют.

Электронная версия книги направлена для использования в работе социальными службами муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Книга издана при поддержке Фонда президентских грантов редакцией журнала «Неизвестная Сибирь», которая планирует продолжать сотрудничество с министерством, предоставить новые издания аудиокниг по истории и этнографии родного края.

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аудиокнига "Иное небо" книги о Сибири Министерство труда и социального развития Новосибирской области фонд президентских грантов
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