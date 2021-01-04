В какие дни недели необходимо стричь ногти, чтобы улучшить здоровье и привлечь в жизнь удачу

Если не удается взять под контроль эмоции, в жизни наступил сложный период, а стресс стал хроническим, то пора обрезать ногти по средам. В таком случае процесс принесет избавление от душевных мук и переживаний, приведет в порядок мысли и даст возможность успокоиться. Избавиться от напряжения тяжелого рабочего дня среды проще всего, окунувшись на 20 мин. в теплую ванну, а потом — сделав маникюр.

Кому не хватает умения концентрировать свое внимание, нужно развить силу воли и проявить упорство — значит для этого человека вторник станет оптимальным днем для проведения косметических процедур на руках с укорачиванием ногтей.

Если имеются проблемы женской и мужской половой сферы, то самое время сделать доброй привычкой подрезание ногтей именно в понедельник.

Четверг

Нужно поправить финансовое положение — в самый раз взять за правило стричь ногти в четверг.

Тем, кто так поступает, легче будет карабкаться вверх по карьерной лестнице, их самооценка вырастет вместе с авторитетом, а пройти собеседование на новую должность не составит труда.

Перед важным экзаменом, принятием судьбоносного решения, выполнение отчета или подписанием договора следует подумать о том, чтобы сделать маникюр в четверг.

Пятница

Кому не рекомендуется, согласно народной примете, укорачивать ногти в пятницу, так это мужчинам.

Могут иметь место такие последствия, как упадок сил, общее недомогание на фоне замедления обменных процессов в организме. Ухудшится настроение, и даже возникнет депрессия.

Совсем другое дело женщины: для них маникюр, выполненный в пятницу — возможность продлить молодость рук.

Суббота

Чтобы обрести счастье в личной жизни, встретить свою вторую половинку и удачно выйти замуж, нужно стричь ногти в субботу. Такая процедура также избавит от мук безответной любви и подарит освобождение от оков зависимых отношений.

Если в семье часто возникают ссоры, конфликты из-за недопонимания, то обоим супругам есть смысл укорачивать ногти в предпоследний день недели. Кроме того, эта процедура укрепит иммунную систему и оздоровит организм.

Воскресенье

Никому не стоит браться за ножницы в воскресенье: это плохая примета.

Не только верующие люди, но и те, кто доверяет народным поверьям, не рискуют стричь ногти в последний день недели, чтобы не накликать на себя неприятности. Примета гласит, что кто ослушается запрета, того ждут проблемы со здоровьем и многие беды.

Источник: rsute.ru