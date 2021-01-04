03.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

В какие дни недели необходимо стричь ногти, чтобы улучшить здоровье и привлечь в жизнь удачу

01:00 04.01.2021 Фото: https://pixabay.com
0

Каждый день недели имеет свое символическое значение. И если делать маникюр в запрещенные для этого дни, то можно навлечь на себя неприятности.

% name% title
Почему не стоит стричь ногти в пятницу и воскресенье

Так в какой же день недели нужно стричь ногти?
Рассказываем.

Понедельник

Один из самых подходящих моментов для создания маникюра — это понедельник.

Кто обрежет ногти в первый день недели, тот избавится от накопившегося негатива, освободиться от грустных мыслей и старых обид.

Если имеются проблемы женской и мужской половой сферы, то самое время сделать доброй привычкой подрезание ногтей именно в понедельник.

Вторник

Кому не хватает умения концентрировать свое внимание, нужно развить силу воли и проявить упорство — значит для этого человека вторник станет оптимальным днем для проведения косметических процедур на руках с укорачиванием ногтей.

Среда

Если не удается взять под контроль эмоции, в жизни наступил сложный период, а стресс стал хроническим, то пора обрезать ногти по средам. В таком случае процесс принесет избавление от душевных мук и переживаний, приведет в порядок мысли и даст возможность успокоиться.
Избавиться от напряжения тяжелого рабочего дня среды проще всего, окунувшись на 20 мин. в теплую ванну, а потом — сделав маникюр.

Четверг

Нужно поправить финансовое положение — в самый раз взять за правило стричь ногти в четверг.

Тем, кто так поступает, легче будет карабкаться вверх по карьерной лестнице, их самооценка вырастет вместе с авторитетом, а пройти собеседование на новую должность не составит труда.
Перед важным экзаменом, принятием судьбоносного решения, выполнение отчета или подписанием договора следует подумать о том, чтобы сделать маникюр в четверг.

Пятница

Кому не рекомендуется, согласно народной примете, укорачивать ногти в пятницу, так это мужчинам.
Могут иметь место такие последствия, как упадок сил, общее недомогание на фоне замедления обменных процессов в организме. Ухудшится настроение, и даже возникнет депрессия.
Совсем другое дело женщины: для них маникюр, выполненный в пятницу — возможность продлить молодость рук.

Суббота

Чтобы обрести счастье в личной жизни, встретить свою вторую половинку и удачно выйти замуж, нужно стричь ногти в субботу. Такая процедура также избавит от мук безответной любви и подарит освобождение от оков зависимых отношений.
Если в семье часто возникают ссоры, конфликты из-за недопонимания, то обоим супругам есть смысл укорачивать ногти в предпоследний день недели. Кроме того, эта процедура укрепит иммунную систему и оздоровит организм.

Воскресенье

Никому не стоит браться за ножницы в воскресенье: это плохая примета.

Не только верующие люди, но и те, кто доверяет народным поверьям, не рискуют стричь ногти в последний день недели, чтобы не накликать на себя неприятности. Примета гласит, что кто ослушается запрета, того ждут проблемы со здоровьем и многие беды.

Источник: rsute.ru

красивые ногти приметы о ногтях
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой маникюр Вы предпочитаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днём Анастасии замечательные поздравительные открытки в день ангела 4 января 2020 года
02:00 04-01-2021
С Днём Анастасии замечательные поздравительные открытки в день ангела 4 января 2020 года
Почему мусульмане отказываются праздновать Новый Год
02:00 04-01-2021
Почему мусульмане отказываются праздновать Новый Год
В какие дни недели необходимо стричь ногти, чтобы улучшить здоровье и привлечь в жизнь удачу
01:00 04-01-2021
В какие дни недели необходимо стричь ногти, чтобы улучшить здоровье и привлечь в жизнь удачу
10 самых популярных фотографий 2020 года в Instagram
01:00 04-01-2021
10 самых популярных фотографий 2020 года в Instagram
Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года
00:30 04-01-2021
Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года
6 января 2021 - Рождественский сочельник
23:30 03-01-2021
6 января 2021 - Рождественский сочельник
Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года
23:00 03-01-2021
Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года
Куда жаловаться, если не получил 5000 рублей на детей до 8 лет от Путина
22:30 03-01-2021
Куда жаловаться, если не получил 5000 рублей на детей до 8 лет от Путина
Где завязнет коронавирус, объяснил доктор Мясников
22:00 03-01-2021
Где завязнет коронавирус, объяснил доктор Мясников
Хаос в сердце туманности: звезды Ориона в виде радуги из точек показало NASA
21:30 03-01-2021
Хаос в сердце туманности: звезды Ориона в виде радуги из точек показало NASA