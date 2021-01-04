Когда в Китае отмечают Новый год в 2021 году: дата начала и окончания

С Новым годом в Китае связанно множество интересных особенностей, традиций и поверий, которые помогут больше узнать об этой колоритной стране.

Новогодняя ярмарка в Китае

Дата начала и окончания Нового года в Китае в 2021 году имеет связь с лунным календарем. В этом году начнется он 12 февраля и продлится до 28 февраля. Согласно древней традиции, самый популярный в Поднебесной праздник традиционно отмечают после второго новолуния следующего за днем зимнего солнцестояния.

Когда в Китае отмечают Новый год в 2021 году

Китайский новый год наступает позднее традиционного, которые большинство стран на планете отмечают 1 января. Празднование его привязано к лунному календарю. Жители Поднебесной отмечают наступление Нового года на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Лунный календарь, который используется в Китае, отличается от григорианского. Это привело к тому, что дата празднования его стала плавающей. Ежегодно он выпадает на разные промежутки времени в период с 21 января по 20 февраля

В 2021 году Китайский Новый год наступит 12 февраля, а празднование его продолжится до 27 числа последнего зимнего месяца. При этом государство предоставит празднование Нового года дается 5 выходных дней — с 12 по 18 февраля.

Приблизительно за 2 недели до и 2 недели после праздника проходит чуньюнь. Это своеобразная новогодняя лихорадка, которая связана с массовым перемещением населения. Китайцы считают этот праздник семейным. Дети массово устремляются к родителям, что создает настоящий транспортный коллапс.

Кто станет новым символом китайского Нового года

Календарь в Поднебесной имеет определенную цикличность. Длительность одного цикла в нем составляет 60 лет. Основными его составляющими являются животные, цвета и стихии.

Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза (Овца), Обезьяна, Петух, Собака и Свинья считаются стражами небесных ворот. 12 зодиакальных животных в течение одного цикла могут возникать 5 раз. При этом они могут иметь разные цвета, которые определяются принадлежностью к определенной стихии:

годы металла — цвет белый;

годы воды — цвет черный;

годы дерева — цвет синий;

годы огня — цвет красный;



годы земли — цвет желтый.

Начинается 60-летний цикл календаря с года Деревянной Крысы, а завершается Водяной Свиньей. Существует легенда, в которой говорится о том, что Крыса добралась до Императора, распределявшего места в календаре обманом. Она тихонько забралась на быка. Когда Крыса уже была во дворце внезапно соскочила с него, и первая приблизилась к правителю.

Китайский Новый год 2021 будет символизировать животное Бык. Его стихия Металл, а основным цветом года станет белый. На каждый из символов люди возлагают определенные надежды. Так, Металл говорит о крепости, стойкости, надежности. Белый цвет в восточной культуре олицетворяет чистоту, непорочность, справедливость. Бык же животное трудолюбивое, и покровительствует тем, кто не боится работы.

Легенды и традиции, связанные с Китайским Новым годом

В Китае Новый год - это самый популярный и широко отмечаемый праздник. С ним связано огромное количество легенд и традиций, которыми он оброс за многие века.

Все поколения семьи собираются воедино накануне праздника, чтобы провести всю ночь вместе. Согласно древнему преданию в это время по улицам бродит чудище Нянь. Оно пожирает все живое на своем пути. Люди, чтобы спастись от него собирались вместе. Они крепко запирали ворота, а потом ели, пили и молились, так как многие считали этот день последним в жизни.

Однажды люди узнали, что монстр боится красного цвета и громких звуков. Отсюда берет свое начало традиция пускать фейерверки и деть украшения красного цвета. Возле дверей наклеивают бумажные листы, на которых написаны теплые пожелания. Накануне праздника следует также раздать все долги.

Подготовка к празднованию включат в себя также уборку, во время которой из дома выбрасывается весь хлам. Жители Поднебесной готовят праздничный ужин и запасаются подарками для родных.

В новогодний вечер нарядно одетые члены семьи сообща подносят жертвы усопшим предкам. После ужина дети поздравляют старших, а старшие члены семьи дарят детям красные конверты с деньгами. На следующий день китайцы начинают ходить по гостям.

Источник: 1rre.ru