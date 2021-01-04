10 самых популярных фотографий 2020 года в Instagram

Instagram назвал самые популярные снимки 2020 года. Смотрите, какие кадры стали легендарными в этом году!
Популярная социальная сеть Instagram составила рейтинг самых популярных снимков 2020 года. Фотографии Криштиану Роналду, Арианы Гранды, Чедвика Боузмана и других звезд набрали самое большое количество лайков и вошли в историю.
10 место
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Фотография Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта, на которой они представляют новую коллекцию Givenchy, набрала 14,2 миллиона лайков.
9 место
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Снимок, на котором Криштиану Роналду празднует день рождения с женой и сыном, собрал 14,3 миллиона лайков.
8 место
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И снова Кайли Дженнер! Фото светской львицы с дочерью Сторми получило 14,5 миллиона лайков.
7 место
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И еще Кайли Дженнер... В этот раз пользователи влюбились в милое фото и подарили ему 15,3 миллиона лайков.
6 место
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15,4 миллиона лайков собрал снимок, на котором Ариана Гранде и ее бойфренд Далтон Гомес сообщили о помолвке.
5 место
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Пост Леброна Джеймса, посвященный погибшему Коби Брайанту и его дочери Джиджи, собрал в Сети 15,5 миллиона лайков.
4 место
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Угадайте кто? Снова Кайли Дженнер! Снимок, на котором звезда поздравляет Трэвиса Скотта с днем рождения собрал 15,9 миллиона лайков.
3 место
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Пост Лионеля Месси, посвященный погибшему Диего Марадоне, — 16,3 миллиона лайков.
2 место
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В 2020 году Чедвик Боузман умер от рака... Фото с известием об этом трагичном событии лайкнули 19,1 миллиона человек.
1 место
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Криштиану Роналду опубликовал фото, посвященное покойному Диего Марадоне. Снимок собрал 19,7 миллиона лайков.
Источник: hochu.ua