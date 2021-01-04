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10 самых популярных фотографий 2020 года в Instagram

01:00 04.01.2021 Фото: instagram.com/p/CIBa_OCgb7g
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На первом месте снимок Криштиану Роналду, посвященный покойному Диего Марадоне.

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Криштиану Роналду опубликовал фото, посвященное покойному Диего Марадоне. Снимок собрал 19,7 миллиона лайков

Instagram назвал самые популярные снимки 2020 года. Смотрите, какие кадры стали легендарными в этом году!

Популярная социальная сеть Instagram составила рейтинг самых популярных снимков 2020 года. Фотографии Криштиану Роналду, Арианы Гранды, Чедвика Боузмана и других звезд набрали самое большое количество лайков и вошли в историю.

10 место

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Фотография Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта, на которой они представляют новую коллекцию Givenchy, набрала 14,2 миллиона лайков.

9 место

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Снимок, на котором Криштиану Роналду празднует день рождения с женой и сыном, собрал 14,3 миллиона лайков.

8 место

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

И снова Кайли Дженнер! Фото светской львицы с дочерью Сторми получило 14,5 миллиона лайков.

7 место

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

И еще Кайли Дженнер... В этот раз пользователи влюбились в милое фото и подарили ему 15,3 миллиона лайков.

6 место

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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

15,4 миллиона лайков собрал снимок, на котором Ариана Гранде и ее бойфренд Далтон Гомес сообщили о помолвке.

5 место

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Публикация от LeBron James (@kingjames)

Пост Леброна Джеймса, посвященный погибшему Коби Брайанту и его дочери Джиджи, собрал в Сети 15,5 миллиона лайков.

4 место

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Угадайте кто? Снова Кайли Дженнер! Снимок, на котором звезда поздравляет Трэвиса Скотта с днем рождения собрал 15,9 миллиона лайков.

3 место

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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Пост Лионеля Месси, посвященный погибшему Диего Марадоне, — 16,3 миллиона лайков.

2 место

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Публикация от Chadwick Boseman (@chadwickboseman)

В 2020 году Чедвик Боузман умер от рака... Фото с известием об этом трагичном событии лайкнули 19,1 миллиона человек.

1 место

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Криштиану Роналду опубликовал фото, посвященное покойному Диего Марадоне. Снимок собрал 19,7 миллиона лайков.

Источник: hochu.ua

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