История святой Анастасии в праздник великомученицы 4 января 2021 года

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Святая великомученица Анастасия Узорешительница родилась в Риме

Святая великомученица Анастасия Узорешительница родилась в Риме. Ее мать, тайная христианка, поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считаясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту.

В темницах Рима в то время томилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайно посещала узников — умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Оставшись вдовой, она употребила наследство на милосердные цели.

После того, как святого Хрисогона казнили по решению императора Диоклитиана, святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности — поэтому Анастасию и называют Узорешительницей.

Когда стало известно, что Анастасия — христианка, император Диоклитиан приказал отвести святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с двух сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудия пытки: «Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному Жениху моему — Христу...».

Прежде чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но, как только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он скончался. Святая Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией (молодой вдовой-христианкой из Македонии, которая помогала ей в благочестивых трудах) продолжала служить узникам.

Вскоре святая Феодотия и три ее сына были преданы мученической смерти анфипатом (начальником области) Никитием в их родном городе Никее. Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 60 дней истязали голодом. Каждую ночь мученице являлась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. Видя, что голод не причинил святой вреда, игемон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками.

Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно стало погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во Христа — святая Анастасия крестила их. Узнав о случившемся, игемон приказал казнить всех новокрещенных. Святую Анастасию растянули над костром между четырьмя столбами. Так окончила свой мученический подвиг в 304 году святая Анастасия Узорешительница.

Тело святой осталось невредимым — похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. По окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь.

Источник: calend.ru