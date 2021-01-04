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Какой сегодня церковный праздник? Что должна обязательно сделать 4 января 2021 года беременная женщина

07:20 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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В целом же погода этого дня указывала на погоду октября.

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В Настасьин день наблюдали за погодой
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Что должна обязательно сделать 4 января 2021 года беременная женщинаКакой сегодня церковный праздник? Что можно и нельзя делать 3 января 2021 годаЕщё 579 новостей

Дата по старому стилю: 22 декабря.
Этот день получил свое название в честь святой Анастасии, которую также именовали Анастасией Узорешительницей. Она жила в Риме в 3 веке во времена гонений на христиан. Свое прозвище Анастасия получила за то, что всеми силами старалась облегчить жизнь узникам, которые попали в заключение из-за своей веры. Позже ей стали молиться женщины о разрешении от других «уз» — от бремени.

В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.

Также в этот день было принято варить постную кашу. Ею кормили беременных, чтобы оградить их от возможных болезней. А еще вся семья славила свой род и своих предков. Особые почести доставались матерям.

В Настасьин день наблюдали за погодой. Считалось, что если облака идут против ветра — быть снегу. В целом же погода этого дня указывала на погоду октября.

Именины в этот день
Анастасия, Дмитрий, Федор

Источник: calend.ru

4 января 2021 анастасия беременность именины история Настасьин день праздник святая Анастасия
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С днем святой Анастасии!

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