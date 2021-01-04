Какой сегодня церковный праздник? Что должна обязательно сделать 4 января 2021 года беременная женщина

В целом же погода этого дня указывала на погоду октября.

В Настасьин день наблюдали за погодой

Дата по старому стилю: 22 декабря.

Этот день получил свое название в честь святой Анастасии, которую также именовали Анастасией Узорешительницей. Она жила в Риме в 3 веке во времена гонений на христиан. Свое прозвище Анастасия получила за то, что всеми силами старалась облегчить жизнь узникам, которые попали в заключение из-за своей веры. Позже ей стали молиться женщины о разрешении от других «уз» — от бремени.

В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.

Также в этот день было принято варить постную кашу. Ею кормили беременных, чтобы оградить их от возможных болезней. А еще вся семья славила свой род и своих предков. Особые почести доставались матерям.

В Настасьин день наблюдали за погодой. Считалось, что если облака идут против ветра — быть снегу. В целом же погода этого дня указывала на погоду октября.

Именины в этот день

Анастасия, Дмитрий, Федор

Источник: calend.ru