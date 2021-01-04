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4 января - День Ньютона: Традиции и история важной даты

09:20 04.01.2021 Фото: pxhere.com
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Интересно, что рассказ о падающем с дерева яблоке, которое навело Ньютона на размышления о свободном падении тел, считается правдивым.

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Интересно, что рассказ о падающем с дерева яблоке, которое навело Ньютона на размышления о свободном падении тел, считается правдивым

Неслучайно в первые дни нового года уместно вспомнить известное пятистишие А.С. Пушкина и поговорить о науке. А точнее — поговорить об одном из величайших физиков, математиков и астрономов 17 века, чей ум и опыт создали закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики.

Исаак Ньютон — всемирно признанный гений – личность, которой посвящен сегодняшний праздник День Ньютона (Newton Day). Жизнь Ньютона с самого рождения и до смертного одра была больше наполнена случайностями и совпадениями, которые привели к закономерностям и логическим открытиям. Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона.

Кстати, интересно, что рассказ о падающем с дерева яблоке, которое навело Ньютона на размышления о свободном падении тел, считается правдивым. С.И. Вавилов в биографии «Исаак Ньютон» цитирует слова одного из близких знакомых Ньютона, Стаклея:

«После обеда (в Лондоне, у Ньютона) погода была жаркая; мы перешли в сад и пили чай под тенью нескольких яблонь; были только мы вдвоём. Между прочим, сэр Исаак сказал мне, что точно в такой же обстановке он находился, когда впервые ему пришла в голову мысль о тяготении. Она была вызвана падением яблока, когда он сидел, погрузившись в думы. Почему яблоко всегда падает отвесно, подумал он про себя, почему не в сторону, а всегда к центру Земли. Должна существовать притягательная сила в материи, сосредоточенная в центре Земли. Если материя так тянет другую материю, то должна существовать пропорциональность её количеству. Поэтому яблоко притягивает Землю так же, как Земля яблоко. Должна, следовательно, существовать сила, подобная той, которую мы называем тяжестью, простирающаяся по всей Вселенной».

Хотя многие закономерности и теории, разработанные Ньютоном, были существенно дополнены за прошедшие три века, ученые, исследователи, студенты и аспиранты естественных наук, просто любители научных знаний и экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона — в день рождения великого англичанина.

Одним из мест, посещаемых в День Ньютона, является могила ученого в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Надпись на могильном памятнике сконцентрировала лишь некоторые аспекты деятельности ученого, но и этих слов достаточно для понимания глубины его величия:

«Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти божественным разумом первый доказал с факелом математики движение планет, пути комет и приливы океанов. Он исследовал различие световых лучей и появляющиеся при этом различные свойства цветов, чего ранее никто не подозревал. Прилежный, мудрый и верный истолкователь природы, древности и св. писания, он утверждал своей философией величие всемогущего Бога, а нравом выражал евангельскую простоту. Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого...».

Источник: calend.ru

4 января 2021 День Ньютона история праздник ученый Исаак Ньютон
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