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Сказочной красоты поздравления в День ангела Анастасии 4 января 2021

07:50 04.01.2021 Фото: azbyka.ru
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Эту святую считают покровительницей заключенных и молятся ей об исцелении от болезней, а также о защите от колдовских чар.

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День святой великомученицы Анастасии Узорешительницы православные отмечают ежегодно 4 января

День святой великомученицы Анастасии Узорешительницы православные отмечают ежегодно 4 января. По поручению матери, тайной христианки, Анастасию с учением Христа познакомил святой Хрисогон. Однако отец выдал её замуж за язычника, запрещавшего ей помогать заключенным христианам, кормить, умывать, помогать больным. Он жестоко избивал её за это и поместил в темницу. После смерти мужа, она раздавала своё имущество нищим, тратила все на одежду, лекарства и пищу для узников и продолжала помогать им, за что и получила имя Узорешительницы. Император приказал взять её под стражу и отправил к жрецу Ульлиану, чтобы тот заставил отказаться Анастасию от веры. Но между орудиями пыток и дарами она выбрала первое. Однако в тот раз казнь не состоялась, так как жрец ослеп, когда попытался осквернить девушку. После новых мучений и истязаний, игемон Иллирии казнил Анастасию.

Эту святую считают покровительницей заключенных и молятся ей об исцелении от болезней, а также о защите от колдовских чар.

***

В день святой Анастасии
Поздравления прими!
Ангел твой с тобою рядом,
Бережет судьбы пути.
Тебе, Настя, помогает
Мудрость и добро нести.
Будь любима и счастлива,
Весела, добра, нежна.

С днем святой Анастасии
Поздравляю я тебя!

***

Пускай тебе с небес Анастасия
Пошлет здоровья, много света и тепла,
Пусть все сбываются желания благие,
Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,

Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,
Пусть Ангел твой пошлет благословение,
Чтоб защитить тебя от бед и зла!

***

Поздравляю с Днём святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!

***

Настенька, любимая,
С Днем Ангела тебя!

Ты самая красивая,
Пусть улыбочка твоя
Ярким светом разольется,
Озарив собой весь мир,
Да будет жизнь твоя, как пир,
И ржавчиной да не возьмется
Броня от бури и потерь,
Пусть все в жизни удается,
А счастье пусть рекою льется,
Все будет хорошо, поверь!

***

Анастасия, да хранит тебя твой ангел
Не только в день твоей святой, но и всегда!
Ты — огонек, маяк по жизни, яркий факел,
Ты зажигаешь огоньком людей сердца.

Желаю, милая, нигде не спотыкаться,

Быть нежной, кроткой, доброй, озорной!
Не знать тревог, ни в чем не сомневаться,
Любимой быть и вечно молодой!

***

Анастасия, Настенька, Настюша,
Какое имя неземное у тебя!
Позволь сегодня рядом быть с тобою,
Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.

Желаем только крепкого здоровья,
Везде во всем лишь ангельских побед.
Желаем жить и жизнью наслаждаться,
Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!

***

С Днем святой Анастасии,
Дорогая, поздравляю,
Тебе, Настенька, добра,

Счастья женского желаю.

Чтоб всегда тебе Святая
Силы и любовь давала,
И в минуты непростые
Непременно помогала.

Счастлива всегда будь, Настя.
Пусть мечты все воплотятся,
От любви и вдохновения

Пусть глаза твои искрятся.

***

В день святой Анастасии,
Настенька, тебе привет.
Покровительница дарит
Много пусть счастливых лет.

Пусть ведет тебя за руку
Сквозь превратности судьбы,

Пусть сбываются желания,
Грезы сладкие твои.

***

С Днем святой Анастасии
Поздравляю тебя, Настя!
Пусть святая своей силой
Тебя спасает от напастей.

Удача чтоб была с тобою,

И радость в доме чтоб жила.
Одарит легкою судьбою
Тебя заступница твоя!

***

С Днём святой Анастасии,
Вас поздравить — не забыли.
Счастья Вам желаем мы,
Осуществить свои мечты!

Быть нежнее незабудки —
Мы желаем Вам, без шутки.
Горделивой быть, как роза,
Быть стройнее, чем берёза!

Но не плакать, словно ива,
Быть, как лилия красива,
Быть роскошной, как пион:
Вот такой — на миллион!

***

В День святой Анастасии,
Благодатный праздник твой,
Я желаю — будь счастливой
И любви врата открой!

Пусть от всех невзгод святая
Вмиг тебя убережёт,
И, везенье обгоняя,

Радость в жизнь твою войдёт!

Источник: pozdravok.ru

4 января 2021 День ангела Анастасии поздравления стихи
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С Днем святой Анастасии!

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