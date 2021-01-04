Сказочной красоты поздравления в День ангела Анастасии 4 января 2021

День святой великомученицы Анастасии Узорешительницы православные отмечают ежегодно 4 января. По поручению матери, тайной христианки, Анастасию с учением Христа познакомил святой Хрисогон. Однако отец выдал её замуж за язычника, запрещавшего ей помогать заключенным христианам, кормить, умывать, помогать больным. Он жестоко избивал её за это и поместил в темницу. После смерти мужа, она раздавала своё имущество нищим, тратила все на одежду, лекарства и пищу для узников и продолжала помогать им, за что и получила имя Узорешительницы. Император приказал взять её под стражу и отправил к жрецу Ульлиану, чтобы тот заставил отказаться Анастасию от веры. Но между орудиями пыток и дарами она выбрала первое. Однако в тот раз казнь не состоялась, так как жрец ослеп, когда попытался осквернить девушку. После новых мучений и истязаний, игемон Иллирии казнил Анастасию.
Эту святую считают покровительницей заключенных и молятся ей об исцелении от болезней, а также о защите от колдовских чар.
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В день святой Анастасии
Поздравления прими!
Ангел твой с тобою рядом,
Бережет судьбы пути.
Тебе, Настя, помогает
Мудрость и добро нести.
Будь любима и счастлива,
Весела, добра, нежна.
Поздравляю я тебя!
***
Пускай тебе с небес Анастасия
Пошлет здоровья, много света и тепла,
Пусть все сбываются желания благие,
Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!
Сегодня я тебе желаю лишь цветения,
Пусть Ангел твой пошлет благословение,
Чтоб защитить тебя от бед и зла!
***
Поздравляю с Днём святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!
***
Настенька, любимая,
С Днем Ангела тебя!
Пусть улыбочка твоя
Ярким светом разольется,
Озарив собой весь мир,
Да будет жизнь твоя, как пир,
И ржавчиной да не возьмется
Броня от бури и потерь,
Пусть все в жизни удается,
Все будет хорошо, поверь!
***
Анастасия, да хранит тебя твой ангел
Не только в день твоей святой, но и всегда!
Ты — огонек, маяк по жизни, яркий факел,
Ты зажигаешь огоньком людей сердца.
Желаю, милая, нигде не спотыкаться,
Не знать тревог, ни в чем не сомневаться,
Любимой быть и вечно молодой!
***
Анастасия, Настенька, Настюша,
Какое имя неземное у тебя!
Позволь сегодня рядом быть с тобою,
Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.
Желаем только крепкого здоровья,
Везде во всем лишь ангельских побед.
Желаем жить и жизнью наслаждаться,
Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!
***
С Днем святой Анастасии,
Дорогая, поздравляю,
Тебе, Настенька, добра,
Чтоб всегда тебе Святая
Силы и любовь давала,
И в минуты непростые
Непременно помогала.
Счастлива всегда будь, Настя.
Пусть мечты все воплотятся,
От любви и вдохновения
***
В день святой Анастасии,
Настенька, тебе привет.
Покровительница дарит
Много пусть счастливых лет.
Пусть ведет тебя за руку
Сквозь превратности судьбы,
Грезы сладкие твои.
***
С Днем святой Анастасии
Поздравляю тебя, Настя!
Пусть святая своей силой
Тебя спасает от напастей.
Удача чтоб была с тобою,
Одарит легкою судьбою
Тебя заступница твоя!
***
С Днём святой Анастасии,
Вас поздравить — не забыли.
Счастья Вам желаем мы,
Осуществить свои мечты!
Быть нежнее незабудки —
Мы желаем Вам, без шутки.
Горделивой быть, как роза,
Быть стройнее, чем берёза!
Но не плакать, словно ива,
Быть, как лилия красива,
Быть роскошной, как пион:
Вот такой — на миллион!
***
В День святой Анастасии,
Благодатный праздник твой,
Я желаю — будь счастливой
И любви врата открой!
Пусть от всех невзгод святая
Вмиг тебя убережёт,
И, везенье обгоняя,
Источник: pozdravok.ru