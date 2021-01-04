Сказочной красоты поздравления в День ангела Анастасии 4 января 2021

Эту святую считают покровительницей заключенных и молятся ей об исцелении от болезней, а также о защите от колдовских чар.

День святой великомученицы Анастасии Узорешительницы православные отмечают ежегодно 4 января

День святой великомученицы Анастасии Узорешительницы православные отмечают ежегодно 4 января. По поручению матери, тайной христианки, Анастасию с учением Христа познакомил святой Хрисогон. Однако отец выдал её замуж за язычника, запрещавшего ей помогать заключенным христианам, кормить, умывать, помогать больным. Он жестоко избивал её за это и поместил в темницу. После смерти мужа, она раздавала своё имущество нищим, тратила все на одежду, лекарства и пищу для узников и продолжала помогать им, за что и получила имя Узорешительницы. Император приказал взять её под стражу и отправил к жрецу Ульлиану, чтобы тот заставил отказаться Анастасию от веры. Но между орудиями пыток и дарами она выбрала первое. Однако в тот раз казнь не состоялась, так как жрец ослеп, когда попытался осквернить девушку. После новых мучений и истязаний, игемон Иллирии казнил Анастасию.

Эту святую считают покровительницей заключенных и молятся ей об исцелении от болезней, а также о защите от колдовских чар.

***

В день святой Анастасии

Поздравления прими!

Ангел твой с тобою рядом,

Бережет судьбы пути.

Тебе, Настя, помогает

Мудрость и добро нести.

Будь любима и счастлива,

Весела, добра, нежна.



С днем святой АнастасииПоздравляю я тебя!

***

Пускай тебе с небес Анастасия

Пошлет здоровья, много света и тепла,

Пусть все сбываются желания благие,

Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,



Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,Пусть Ангел твой пошлет благословение,Чтоб защитить тебя от бед и зла!

***

Поздравляю с Днём святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!

***

Настенька, любимая,

С Днем Ангела тебя!



Ты самая красивая,Пусть улыбочка твояЯрким светом разольется,Озарив собой весь мир,Да будет жизнь твоя, как пир,И ржавчиной да не возьметсяБроня от бури и потерь,Пусть все в жизни удается,А счастье пусть рекою льется,Все будет хорошо, поверь!

***

Анастасия, да хранит тебя твой ангел

Не только в день твоей святой, но и всегда!

Ты — огонек, маяк по жизни, яркий факел,

Ты зажигаешь огоньком людей сердца.

Желаю, милая, нигде не спотыкаться,



Быть нежной, кроткой, доброй, озорной!Не знать тревог, ни в чем не сомневаться,Любимой быть и вечно молодой!

***

Анастасия, Настенька, Настюша,

Какое имя неземное у тебя!

Позволь сегодня рядом быть с тобою,

Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.

Желаем только крепкого здоровья,

Везде во всем лишь ангельских побед.

Желаем жить и жизнью наслаждаться,

Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!

***

С Днем святой Анастасии,

Дорогая, поздравляю,

Тебе, Настенька, добра,



Счастья женского желаю.

Чтоб всегда тебе Святая

Силы и любовь давала,

И в минуты непростые

Непременно помогала.

Счастлива всегда будь, Настя.

Пусть мечты все воплотятся,

От любви и вдохновения



Пусть глаза твои искрятся.

***

В день святой Анастасии,

Настенька, тебе привет.

Покровительница дарит

Много пусть счастливых лет.

Пусть ведет тебя за руку

Сквозь превратности судьбы,



Пусть сбываются желания,Грезы сладкие твои.

***

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.

Удача чтоб была с тобою,



И радость в доме чтоб жила.Одарит легкою судьбоюТебя заступница твоя!

***

С Днём святой Анастасии,

Вас поздравить — не забыли.

Счастья Вам желаем мы,

Осуществить свои мечты!

Быть нежнее незабудки —

Мы желаем Вам, без шутки.

Горделивой быть, как роза,

Быть стройнее, чем берёза!

Но не плакать, словно ива,

Быть, как лилия красива,

Быть роскошной, как пион:

Вот такой — на миллион!

***

В День святой Анастасии,

Благодатный праздник твой,

Я желаю — будь счастливой

И любви врата открой!

Пусть от всех невзгод святая

Вмиг тебя убережёт,

И, везенье обгоняя,



Радость в жизнь твою войдёт!

Источник: pozdravok.ru