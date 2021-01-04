03.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

С Днём Анастасии замечательные поздравительные открытки в день ангела 4 января 2020 года

02:00 04.01.2021 Фото: fresh-cards.ru
0

Такие поздравления не только передадут радостные эмоции, но и развеселят Настеньку, поднимут ей настроение и зарядят позитивом на долгое время.

% name% title
С Днём Ангела, Анастасия - 4 января 2021 года

Главный день именин Анастасии по православному календарю - 4 января. Этот день - дань памяти святой мученицы. Кроме этого, святую Анастасию почитают также 23 марта и 11-12 ноября. Это основные дни по церковному календарю. По святцам же, согласно которым многие родители даже в наши дни называют младенцев, именины припадают на даты: 3 и 4 февраля, 5 апреля, 10 и 28 мая, 1 и 9 июня, 4 и 17 июля, 10 августа, 7 ноября. На сайте можно найти и бесплатно скачать красивые открытки, стильные и прикольные картинки поздравления с Днём Ангела для девочки, девушки, мамы, сестры и просто женщины с пожеланиями в стихах и прозе, с надписями имени Настя, Настенька, Настёна, Настюша, а также без слов в виде тематических изображений.

Чтобы весело поздравить Настю с именинами для неё можно подобрать смешные и оригинальные фото, картинки с остроумным текстом, необычными шуточными фразами и юмористическими словами. Такие поздравления не только передадут радостные эмоции, но и развеселят Настеньку, поднимут ей настроение и зарядят позитивом на долгое время.

% name% title
С Днём Ангела, Анастасия - 4 января 2021 года
% name% title
С Днём Ангела, Анастасия - 4 января 2021 года
% name% title
С Днём Ангела, Анастасия - 4 января 2021 года
% name% title
С Днём Ангела, Анастасия - 4 января 2021 года
% name% title
С Днём Ангела, Анастасия - 4 января 2021 года
% name% title
С Днём Ангела, Анастасия - 4 января 2021 года
% name% title
С Днём Ангела, Анастасия - 4 января 2021 года
% name% title
С Днём Ангела, Анастасия - 4 января 2021 года
% name% title
С Днём Ангела, Анастасия - 4 января 2021 года

Источник: fresh-cards.ru

4 января 2021 открытки праздник с Днём Ангела для Анастасии
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С праздником поздравляем всех Настюшек, Настён, Анастасий!!!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Точный гороскоп на 4 января для каждого знака зодиака индивидуально
03:05 04-01-2021
Точный гороскоп на 4 января для каждого знака зодиака индивидуально
Кажется, работодатели поднимут зарплату сотрудникам в 2021 году
03:00 04-01-2021
Кажется, работодатели поднимут зарплату сотрудникам в 2021 году
С Днём Анастасии замечательные поздравительные открытки в день ангела 4 января 2020 года
02:00 04-01-2021
С Днём Анастасии замечательные поздравительные открытки в день ангела 4 января 2020 года
Почему мусульмане отказываются праздновать Новый Год
02:00 04-01-2021
Почему мусульмане отказываются праздновать Новый Год
В какие дни недели необходимо стричь ногти, чтобы улучшить здоровье и привлечь в жизнь удачу
01:00 04-01-2021
В какие дни недели необходимо стричь ногти, чтобы улучшить здоровье и привлечь в жизнь удачу
10 самых популярных фотографий 2020 года в Instagram
01:00 04-01-2021
10 самых популярных фотографий 2020 года в Instagram
Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года
00:30 04-01-2021
Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года
6 января 2021 - Рождественский сочельник
23:30 03-01-2021
6 января 2021 - Рождественский сочельник
Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года
23:00 03-01-2021
Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 января 2021 года
Куда жаловаться, если не получил 5000 рублей на детей до 8 лет от Путина
22:30 03-01-2021
Куда жаловаться, если не получил 5000 рублей на детей до 8 лет от Путина