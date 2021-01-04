Квартиры обяжут оснащать пожарными датчиками

Скоро во всех новостройках

С 1 марта установка пожарных извещателей в квартирах в новостройках станет обязательной, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас в свод правил внесены требования установки пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах. С 1 марта автономные пожарные извещатели будут устанавливаться в обязательном порядке во вновь возведенных жилых помещениях квартир», — сказал он.

В ведомстве допустили, что извещатели нужно будет обязательно ставить во всех квартирах многоэтажек, где нет системы пожарной сигнализации.

Еникеев отметил, что сейчас специальные датчики должны устанавливаться в зонах общего пользования (подъездах, коридорах) в домах, где более 9 этажей. «Пожарная лестница может эвакуировать человека, если он находится ниже девятого этажа. А если люди находятся выше, они смогут услышать сигнал уже при возникновении задымления и покинуть помещение самостоятельно, до того как наступят критические последствия», — пояснил он.

Глава департамента привел в пример успешный опыт использования автономных датчиков в Канаде. После их установки случаи гибели в жилье уменьшились на 80%.

В России с 1 января действуют новые правила противопожарного режима. Согласно документу, в частности, запрещается размещать организации детского досуга в подвальных и цокольных этажах. Этот запрет не касается размещения в подвалах и цокольных этажах зданий таких организаций, если есть одобренная экспертизой проектная документация.