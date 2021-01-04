04.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Квартиры обяжут оснащать пожарными датчиками

16:50 04.01.2021 Фото: www.pixabay.com
0

Правда, пока только в новостройках.

% name% title
Скоро во всех новостройках

С 1 марта установка пожарных извещателей в квартирах в новостройках станет обязательной, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. Об этом пишет ТАСС

«Сейчас в свод правил внесены требования установки пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах. С 1 марта автономные пожарные извещатели будут устанавливаться в обязательном порядке во вновь возведенных жилых помещениях квартир», — сказал он.

В ведомстве допустили, что извещатели нужно будет обязательно ставить во всех квартирах многоэтажек, где нет системы пожарной сигнализации.

Еникеев отметил, что сейчас специальные датчики должны устанавливаться в зонах общего пользования (подъездах, коридорах) в домах, где более 9 этажей. «Пожарная лестница может эвакуировать человека, если он находится ниже девятого этажа. А если люди находятся выше, они смогут услышать сигнал уже при возникновении задымления и покинуть помещение самостоятельно, до того как наступят критические последствия», — пояснил он.

Глава департамента привел в пример успешный опыт использования автономных датчиков в Канаде. После их установки случаи гибели в жилье уменьшились на 80%.

В России с 1 января действуют новые правила противопожарного режима. Согласно документу, в частности, запрещается размещать организации детского досуга в подвальных и цокольных этажах. Этот запрет не касается размещения в подвалах и цокольных этажах зданий таких организаций, если есть одобренная экспертизой проектная документация.

в новостройках в подъездах датчики извещатель новые правила противопожарный режим Ринат Еникеев МЧС
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Приживутся в России такие датчики?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рассказал о работе над дорожной картой развития газификации в 2021 году Новак
17:15 04-01-2021
Рассказал о работе над дорожной картой развития газификации в 2021 году Новак
Куда пойти на новогодних каникулах и как их весело провести в Новосибирске и области
17:00 04-01-2021
Куда пойти на новогодних каникулах и как их весело провести в Новосибирске и области
Квартиры обяжут оснащать пожарными датчиками
16:50 04-01-2021
Квартиры обяжут оснащать пожарными датчиками
Оштрафовали за маски на «Тур де Ски» сборную России 1
16:45 04-01-2021
Оштрафовали за маски на «Тур де Ски» сборную России
Опекунов 8-летней девочки, разбившейся на ватрушке, проверит прокурор
16:42 04-01-2021
Опекунов 8-летней девочки, разбившейся на ватрушке, проверит прокурор
Назвали враньем заявление властей о вакцине "Спутник V" медики Украины
16:30 04-01-2021
Назвали враньем заявление властей о вакцине
Украл бутылку вина и 2 сковородки у соседки по коммунальной квартире житель Новосибирска
16:28 04-01-2021
Украл бутылку вина и 2 сковородки у соседки по коммунальной квартире житель Новосибирска
Накаталась на 427 000 рублей на арендованной машине в Британии жительница России
16:26 04-01-2021
Накаталась на 427 000 рублей на арендованной машине в Британии жительница России
Жертвы коронавируса в России: 482 летальных случая за сутки на 4 января
16:23 04-01-2021
Жертвы коронавируса в России: 482 летальных случая за сутки на 4 января
Некоторым пенсионерам компенсируют часть проезда на отдых за рубежом
16:20 04-01-2021
Некоторым пенсионерам компенсируют часть проезда на отдых за рубежом