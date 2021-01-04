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В первый класс в 2021 году: когда писать заявление в школу и какие документы нужны

17:50 04.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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Детей зачисляют в первые классы при достижении ими 6,6 лет, однако, не позднее, чем в восемь лет.

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Начало записи детей в школу совсем близко

Запись детей на прием в первые классы начнется 1 апреля 2021 года. О чем нужно знать родителям и законным представителям? Когда и как писать заявления, и какие нужны документы? Ответы на эти и другие вопросы – в материале информационного портала «Пронедра».

Родителей и законных представителей предупредили о том, что региональный портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья откроет услугу по зачислению ровно в полночь 1 апреля.

Когда и как писать заявление в школу в первый класс в 2021 году в Москве

«С 1 апреля 2021 года электронные заявления начнут регистрировать через региональный портал госуслуг Московской области (РПГУ) uslugi.mosreg.ru. Записать ребенка в первый класс можно только в электронной форме самостоятельно либо через МФЦ», — следует из официального заявления ведомства.

Что должен знать ребенок, идущий в первый класс?

Детей зачисляют в первые классы при достижении ими 6,6 лет, однако, не позднее, чем в восемь лет. Родителям следует сделать упор на развитие у детей мышления и логики. Ребенок, идущий в первый класс, в идеале должен уметь:

  • давать четкие ответы на вопросы на общее развитие;
  • находить отличия на картинках;
  • определять общие признаки предметов и уметь их группировать (к примеру, живая и неживая природа, летняя и зимняя одежда);
  • хорошо искать закономерности;
  • решать несложные задачи на логику и на пространственные представления.

Какие документы нужны для подачи заявления в школу в первый класс в 2021 году?

Оригиналы документов нужно предоставить администрации школы в течение трех рабочих дней.

Список необходимых документов:

  • паспорт (оригинал и копия);
  • свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
  • свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории либо документ со сведениями о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (оригинал и копия);
  • СНИЛС родителя или законного представителя (копия);
  • СНИЛС ребенка (копия).

Иностранцам нужно предъявлять документы, которые подтверждают их право на пребывание на территории России. Все документы должны быть на русском языке либо вместе с заверенным переводом на русский.

Заявления в электронном виде будут рассматривать исключительно при наличии оригиналов всех документов.

Важный момент! Документы на прием в первый класс подают только родители или законные представители детей.

2021 дети запись первые классы школа
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