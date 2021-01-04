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Владимир Путин вернется к индексации пенсий работающих и неработающих пенсионеров в 2021 году

15:50 04.01.2021 Фото: kremlin.ru
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Руководитель РФ высказался о возможной индексации пенсий еще во время Прямой линии, которая состоялась в конце декабря 2020 года.

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"неприемлемо, когда гражданам повышают пенсию всего «на несколько рублей»"

Глава российского государства Владимир Путин прислушивается к своим гражданам, которые просят провести индексацию пенсий. Не так давно президент страны высказался на эту тему и предоставил много новой и важной информации.

Будет ли проиндексирована пенсия пенсионеру, когда он закончит работу в 2021 году

Руководитель РФ высказался о возможной индексации пенсий еще во время Прямой линии, которая состоялась в конце декабря 2020 года. В рамках прямого эфира главе государства задавали вопросы как представители СМИ, так и простые граждане. Было много вопросов и о пенсиях, но Владимир Владимирович парировал их, говоря о том, что займется индексацией в ближайшее время. Президент страны отметил, что сейчас отношение к пенсионерам изменилось, и он хочет продолжать двигаться в заданном направлении. Владимир Владимирович подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы все пенсионеры были довольны.

Не так давно произошла встреча Владимира Владимировича и руководителя ФНПР Михаила Шмакова. На этой встрече обсуждались разные моменты, например, проведение индексации пенсий в следующем году. Михаил Шмаков заявил, что решение об отмене проведения индексации, которое было принято в 2016 году — это то, чего делать не стоит. Сообщается, что Владимир Владимирович уже занялся рассмотрением вопроса проведения индексации работающим пенсионерам в 2021 году. Также стало известно, что пенсионеры, которые уже завершили свою рабочую деятельность, смогут рассчитывать на индексацию в следующем году. С января следующего года в стране грядут изменения, которые, в первую очередь, затронут россиян в преклонном возрасте.

Будет ли увеличена пенсия в РФ в 2021 году

Во время прямой линии, которая состоялась в конце декабря 2020 года, президент страны подчеркнул, что граждане могут рассчитывать на повышение пенсий. На это могут рассчитывать не только работающие пенсионеры, но и те, кто уже давно ушел на пенсию. На данный момент неизвестно, на сколько правительство может увеличить пенсию, но это будет не так, как раньше. По словам главы государства, неприемлемо, когда гражданам повышают пенсию всего «на несколько рублей». В Сети до сих пор вспоминают видеоролик, где российская ведущая смеется в прямом эфире, когда озвучивает информацию о прибавке льготникам, поэтому граждане не хотят таких же «сюрпризов», но для пенсионеров.

В 2021 году будет много изменений, которые связаны с выплатами. Например, могут вернуться «коронавирусные» выплаты, предназначенные гражданам, которые пострадали во время коронавирусной пандемии.

Источник: Пронедра

 пенсионеры индексация пенсии работа Владимир Путин ПФР
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