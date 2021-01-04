По каким причинам неработающих пенсионеров могут лишить индексации пенсии в январе 2021

Например, если пожилой человек числится единственным учредителем ООО, но при этом даже не получает за это деньги, или же является председателем ТСЖ или СНТ, его могут лишить прибавки к пенсии.

Прежде чем радоваться предстоящей индексации—ознакомьтесь с мнением эксперта

Несмотря на то что с 1 января в России ожидается индексация страховых пенсий, повышение выплат могут увидеть не все пенсионеры. Три причины, по которым прибавки не будет, назвала юрист Ирина Сивакова, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалиста, лишиться индексации в январе может даже формально неработающий пенсионер.

Например, если пожилой человек числится единственным учредителем ООО, но при этом даже не получает за это деньги, или же является председателем ТСЖ или СНТ, его могут лишить прибавки к пенсии. Дело в том, что налоговая считает, что такие пенсионеры выполняют трудовую функцию, то есть считаются работающими даже без заключения трудового договора.

Кроме того, лишиться индексации могут и приемные родители, опекуны и попечители, которые получают выплаты от органов опеки. С таких выплат по закону в ПФР отчисляются страховые взносы, а это автоматически записывает граждан в категорию работающих.

Наконец, работающим признают пенсионера, который заключил гражданско-правовой договор на оказание услуг или выполнение работ.

«ПФР требует, чтобы сведения о стаже сдавались со дня заключения договора, даже если вознаграждение еще не получено», – объясняет Сивакова.

Ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде России рассказали, какую конкретно прибавку к страховой пенсии по старости стоит ждать неработающим пенсионерам с 1 января уже наступившего года. По данным организации, пенсии неработающих граждан с нового года проиндексированы на 6,3 процента. Этот показатель выше официального уровня инфляции, который установлен по итогам 2020 года.