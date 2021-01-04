Человечество вошло в эру Водолея: как это повлияет на нас

Эра Водолея отличается от предыдущей тем, что человечество отодвинется от коллективного мышления. Теперь люди начнут действовать сами по себе, стремясь к индивидуализму, пытаясь сосредоточиться на собственном "я".

Человечество вступает в новую эру—ознакомьтесь с мнением астрологов, чтобы понимать, что происходит

21 декабря 2020 года наступила эра Водолея. Это значит, что соединения Сатурна и Юпитера сольются в единое целое, ознаменовав конец эры Рыб. Что принесет этот период и на кого повлияет — читайте дальше в статье.

Астрологи говорят, что сближение планет знаменует собой начало новой эры. 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, в мир вступила эра Водолея. Об этом не успел прочесть только самый ленивый. Но что значит "эра Водолея" простыми словами и почему это важно? Рассказываем.

Смена эр: как это происходит?

С точки зрения астрологии, примерно через каждые 2160 лет на Земле наступает новая эра, а с ее приходом меняется и все остальное: от людей — до климата. Так раз в несколько десятилетий Юпитер и Сатурн формируют соединение. Планеты будут соединяться в воздушных знаках до 2219 года.

Начиная с 1802 года соединение было почти всегда в земных знаках, что акцентировало внимание на проблемах материального мира: вопросы землевладения, накопление богатства и превращение природных ресурсов земли в товар. И вот тенденция поменялась, так как следующие 200 лет великое соединение будет происходить в воздушных знаках зодиака.

Наступила эра Водолея: что изменится?

21 декабря Юпитер и Сатурн соединились в новаторском знаке Водолея и остаются в нем в предстоящем году. Теперь стоит ожидать прогресса, который повлияет на то, как люди взаимодействуют друг с другом.

Эзотерики говорят, что в новой эре люди достигнут гармонии, взаимопонимания и высокого духовного уровня. Все нации объединятся, а границы условные разомкнутся. Материальные ценности проиграют духовным.

Астрологи предупреждают, что в эру Водолея некоторые государства исчезнут, а человечество объединится в один народ, не разделенный на национальности. Глобально говоря — наступит мир во всем мире. Людей больше не будут оценивать по их доходам. Аристократом будущего станет образованный или преуспевающий человек.

Эра Водолея может указывать на идею достижения внутренней свободы, когда определяющим влиянием на выбор и жизненный путь человека будут оказывать его природа и предназначение, а не социальная обусловленность.

Эра Водолея: кого ждут перемены?

В первую очередь эра Водолея повлияет на творческих людей, которых ожидает озарение и успех во всем. Также значительно поднимется сфера медицины — случатся значительные прорывы в микробиологии и изучении клеточного строения.

Наступила эра Водолея: чем она опасна?

Эра Водолея отличается от предыдущей тем, что человечество отодвинется от коллективного мышления. Теперь люди начнут действовать сами по себе, стремясь к индивидуализму, пытаясь сосредоточиться на собственном "я". Астрологи предупреждают, что такой подход чреват негативными последствиями, потому что чрезмерный эгоизм к окружающим людям и природе может привести к экологической катастрофе.

Источник: hochu.ua