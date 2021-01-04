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Что меняется в правилах техосмотра автомобилей с 2021 года, объяснили в МВД

10:45 04.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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Единая автоматизированная информационная система техосмотра транспортных средств заработает с 1 марта 2021 года. Обновленная система будет соответствовать новым правилам проведения техосмотра.

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Система будет работать в круглосуточном режиме, а все сведения о техосмотре транспортных средств будут храниться в электронном виде

МВД России с марта 2021 года вводит в эксплуатацию единую автоматизированную систему технического осмотра автомобилей, ведомство уже регламентировало порядок работы этой системы.

Как следует из проекта приказа МВД, с которым ознакомился ТАСС, система будет работать в круглосуточном режиме, а все сведения о техосмотре транспортных средств будут храниться в электронном виде. Доступ к ней будет разрешен для сотрудников Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, будет осуществляться защищенный обмен информацией с профессиональным объединением страховщиков. В качестве идентификатора сведений о результатах проведения техосмотра будет использоваться номер диагностической карты автомобиля или один из реквизитов транспортных средств, номер кузова или номер шасси.

Единая автоматизированная информационная система техосмотра транспортных средств заработает с 1 марта 2021 года. Обновленная система будет соответствовать новым правилам проведения техосмотра. Как сообщили в МВД, оформление диагностических карт будет производиться непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после осмотра. Оформленная диагностическая карта будет подписана электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр.

2021 автомобили диагностическая карта система осмотра техосмотр МВД
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От редакции

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Гость, 04 января 2021 10:56
Это как? То есть теперь черти без бамперов и передних крыльев даже ездить не смогут?!

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